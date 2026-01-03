فنادق أبوظبي تسجل أعلى معدلات إشغال ومتوسط إقامة في أكتوبر

رشا طبيلة (أبوظبي)



سجّلت فنادق أبوظبي، خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلى معدلات الإشغال خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2025 بواقع %87، فيما حققت متوسط إقامة للنزلاء 3 ليالٍ، وهو الأعلى شهرياً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2025، بحسب تحليل لبيانات مركز الإحصاء - أبوظبي.

وتفصيلاً حول معدلات الإشغال الشهرية منذ بداية عام 2025، سجل متوسط الإشغال الفندقي في يناير %84، وفي فبراير %86، وفي مارس %69، بينما ارتفع في أبريل إلى %87، وفي مايو %80، وفي يونيو %73، وفي يوليو %77، و%80 في أغسطس، و%80 أيضاً في سبتمبر.

أما متوسط الإقامة، فبلغ في سبتمبر من العام الماضي 2.8 ليلة، وفي أغسطس 2.8 ليلة فندقية، ليصل إلى 3 ليالٍ في أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر 2025، استقبلت فنادق الإمارة 498 ألف نزيل بإيرادات فندقية بلغت 885 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي حتى أكتوبر 173 منشأة تضم 34.6 ألف وحدة فندقية.

واستقبلت فنادق إمارة أبوظبي 4.9 مليون نزيل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مع ارتفاع متوسط فترة إقامة النزيل إلى 2.8 ليلة، وزيادة الإيرادات الفندقية بنسبة 18% على أساس سنوي، والعائد لكل غرفة متاحة بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال 80%.

وحققت المنشآت الفندقية في منطقتي العين والظفرة نمواً ملموساً في أعداد النزلاء والعائد لكل غرفة متاحة، بما يؤكد الثمار الإيجابية للمبادرات الرامية إلى تنويع التجارب السياحية في مختلف أنحاء الإمارة.

وسجّلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أداءً قوياً في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع استضافتها لـ 14 فعالية كبيرة لسياحة الأعمال خلال الشهور الـ10 الأولى من 2025، وتحتضن 9 فعاليات كبيرة أخرى حتى نهاية العام.

ويُتوقع أن تستقطب أبوظبي 1.75 مليون زائر لسياحة الأعمال بنهاية العام الماضي 2025، بزيادة 13% مقارنة بعام 2024.

ورحبت المعالم الثقافية والمتاحف في أبوظبي بأكثر من 6 ملايين زائر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، فيما استقبلت المهرجانات والبرامج الثقافية في مختلف أنحاء الإمارة نحو مليون زائر.

وبحسب الأسواق الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي في أكتوبر2025، فإن السوق الآسيوي «ما عدا الدول العربية» في المركز الأول بواقع 167 ألف نزيل، يليه السوق الأوروبي بواقع 139 ألف نزيل، ثم الدول العربية بواقع 50 ألف نزيل، يليه أميركا الشمالية والجنوبية بواقع 29 ألف نزيل، أما السوق المحلي فاستقبلت الفنادق 67 ألف نزيل محلي.

وفي السياق ذاته، أشارت بيانات شركة كو ستار المزوِّدة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري، إلى أن فنادق أبوظبي سجلت أعلى متوسط إشغال فندقي في أكتوبر الماضي منذ عام 2008، وحققت أيضاً أعلى متوسط سعر يومي للغرفة الفندقية في أكتوبر بواقع 809.28 درهم، بنمو 18.2% مقارنة بأكتوبر من عام 2024، فيما سجلت أيضاً أعلى متوسط إيرادات فندقية يومية بواقع 697.38 درهم، بنمو 20.2%.

وتهدف الاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030، إلى زيادة عدد زوّار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم.