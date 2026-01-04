«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»

واشنطن (د ب أ)

دفع ضعف المبيعات شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» إلى خفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو» التي كانت تأمل أن تبشر بعصر جديد لما يعرف باسم «الحوسبة المكانية».

كما خفضت شركة التكنولوجيا مخصصات تسويق نظارة الواقع الافتراضي بأكثر من 95% في العام الماضي، وفقاً لمجموعة معلومات السوق «سينسور تاور» التي نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتواصل شركة «آبل» بيع أجهزة الكمبيوتر اللوحي «آيباد» والهاتف الذكي «آيفون» وأجهزة الكمبيوتر المحمول بالملايين كل ربع سنة، لكن المحللين يقولون، إن مبيعات النظارات «فيجن برو» التي يبلغ سعر الواحدة حوالي 3199 جنيهاً استرلينياً (3499 دولاراً) كانت بطيئة.

لم تنشر شركة «آبل» أرقام مبيعات الجهاز، لكن مجموعة أبحاث السوق «آي دي سي» تقدر مبيعات «فيجن برو» بحوالي 45 ألف جهاز فقط خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت «آي دي سي» إن شركة «لوكس شير» الصينية المنتجة لأجهزة «آبل» أوقفت إنتاج النظارة «فيجن برو» في بداية العام الماضي، في حين لم تحاول «آبل» تسويق هذا الجهاز خارج الـ 13 دولة التي تبيعه فيها بالفعل.

وتقدر شركة «كونتر بيونت ريسيرش» لأبحاث السوق التراجع في مبيعات آبل من نظارات الواقع الافتراضي «فيجن برو» بنسبة 14% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تطلق شركة «آبل» نسخة أرخص من «فيجن برو» في وقت لاحق من هذا العام، ولكن التركيز الآن ينصب على الأجهزة التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.