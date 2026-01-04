

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال» أن عام 2026 سيكون بداية مرحلة جديدة تركز على تعزيز الأثر الاقتصادي والقيمة طويلة المدى لقطاع السياحة والترفيه والاستمرار في تطوير التجارب، بعد تحقيق عام حافل بالإنجازات شمل استضافة فعاليات عالمية كبرى، وإطلاق تجارب نوعية، وتحقيق نمو قوي وقياسي في أعداد الزوار ونسب الإشغال الفندقي في جزيرتي ياس والسعديات، مؤكداً مواصلة البناء على هذا الأساس لتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية.

نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025

وأضاف الزعابي، في حوار مع «الاتحاد»، أنه خلال 2026 سيتم المضي قدماً في تطوير المشاريع الكبرى قيد التنفيذ في جزيرة ياس، ونسعى إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية، مستفيدين من المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز عالمي للاستثمار، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون.

وقال الزعابي إن عام 2026 سيشهد انطلاقة تستند إلى ما تحقق من إنجازات راسخة، وتفتح آفاقاً أوسع لمواصلة النمو والتطوير، مع الإعلان عن مبادرات ومشاريع جديدة في الوقت المناسب، بما يدعم مسيرة قطاع الترفيه والسياحة، ويعزز دوره في الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.

وأكد الزعابي أن جزيرتي ياس والسعديات أصبحتا اليوم نموذجاً ناجحاً لأصول سياحية متكاملة تجمع بين الأداء التشغيلي القوي والقيمة طويلة الأمد، وتسهم بشكل فاعل في دعم النمو السياحي، وتعزيز جاذبية أبوظبي على الساحة العالمية، بما يتماشى مع رؤيتها لتنويع الاقتصاد، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للسياحة والترفيه والثقافة.

أداء قوي

فيما يتعلق بأداء جزيرتي ياس والسعديات خلال 2025، أكد الزعابي أن الجزيرتين واصلتا تعزيز مكانتهما وجهة سياحية عالمية تجمع بين الترفيه والثقافة، وتستقطبان مستويات متزايدة من الزوار المحليين والدوليين.

وأشار إلى أنه خلال فترة الصيف فقط، سجلت جزيرة ياس نمواً في الزيارات بنسبة 15%، وحققت مدنها الترفيهية أفضل أداء صيفي على الإطلاق بارتفاع بلغ 16% في أغسطس، وزيادة في الزيارات الدولية بنسبة 50% بدعم واضح من أسواق رئيسية، تشمل المملكة المتحدة والصين ودول مجلس التعاون وروسيا.

وأضاف: «بلغ معدل إشغال الفنادق 85% وتجاوز 90% في أغسطس، ما يعكس قوة الطلب والجاذبية المتنامية للجزيرة».

وأما جزيرة السعديات، فقال الزعابي: «واصلت الجزيرة ترسيخ موقعها وجهة ثقافية مميزة؛ بفضل معالمها الثقافية وشواطئها، وسجلت نمواً بنسبة 14% في زيارات المعالم الثقافية خلال الصيف، مدعومة بالإقبال الكبير الذي شهده افتتاح (تيم لاب فينومينا أبوظبي) حيث هذه التجربة الفنية الرقمية الغامرة أداءً لافتاً منذ افتتاحها في أبريل من 2025 وأسهمت بشكل واضح في توسيع قاعدة الزوار المهتمين بالتجارب الثقافية المعاصرة، إلى جانب تعزيز الحضور المتنامي للسعديات مركزاً للفنون والابتكار».

وأضاف: «حافظت فنادق السعديات على أداء قوي بمعدل إشغال بلغ 66% ومتوسط أسعار يومية يصل إلى نحو 1000 درهم».وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، قال الزعابي: «يستند هذا الزخم إلى ارتفاع الطلب من الأسواق الدولية الأكثر نشاطاً في 2025 في جزيرة ياس، مثل المملكة المتحدة والهند والصين، ما يعزز استمرار النمو خلال الفترة المقبلة، ويؤكد جاذبية أبوظبي وتنافسيتها عاصمة عالمية للسياحة والضيافة، ومحركاً مهماً لدعم القطاعات غير النفطية في الإمارة».

إنجازات 2025

فيما يتعلق بأبرز الإنجازات خلال 2025، قال الزعابي: «نجحنا خلال عام 2025 في ترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية للترفيه، عبر عام استثنائي من الفعاليات الدولية والتجارب المتكاملة التي جمعت بين الترفيه والضيافة والأنشطة المجتمعية على مدار العام، حيث انعكس هذا الزخم انعكس بشكل واضح على أداء قطاع الضيافة، حيث حققت فنادق جزيرة ياس معدلات إشغال قوية خلال كل مواسم العام، بما في ذلك موسم الصيف، ما يعكس حجم الإقبال، وقوة الطلب على التجربة السياحية المتكاملة التي تقدمها الجزيرة، ويؤكد نجاح نموذج الوجهة الشاملة في تعزيز الطلب السياحي المستدام».

وأكد الزعابي: «يُعد الإعلان التاريخي عن مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس، أبوظبي، من أبرز محطات العام وأكثرها تأثيراً، حيث يجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي لدى كبرى العلامات العالمية، ويعزز مكانتها وجهة رائدة للاستثمار في قطاع الترفيه والسياحة».

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من التطويرات النوعية التي شهدتها جزيرة ياس خلال العام، وفي مقدمتها توسعة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي وافتتاحها للجمهور في يوليو 2025، والتي أضافت أكثر من 20 لعبة وتجربة مائية جديدة ضمن مفهوم «المدينة المفقودة»، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى أكثر من 60 لعبة ومرفقاً ترفيهياً.

وقال الزعابي: «واصلنا تعزيز جاذبية الجزيرة العالمية عبر إطلاق تجارب غامرة مرتبطة بالثقافة العالمية، وفي مقدمتها تجربة (Stranger Things)، التي تتيح للزوار الدخول إلى عالم المسلسل واستكشاف أبرز مشاهده وأماكنه الأيقونية ضمن تجربة تفاعلية متكاملة مدعومة بمؤثرات بصرية وعناصر حية».

وأضاف: «تزامناً مع ذلك، أعلنا اختيار النجمة العالمية ميلي بوبي براون سفيرة لجزيرة ياس ضمن حملة تسويقية صممت لتوسيع الحضور الدولي للوجهة والوصول إلى شرائح جديدة». وحول جزيرة السعديات، قال الزعابي: «واصلت جزيرة السعديات تعزيز حضورها وجهة ثقافية رائدة على المستوى العالمي، مستفيدة من المشاريع النوعية التي تحتضنها، وفي مقدمتها افتتاح (تيم لاب فينومينا أبوظبي)، والذي قمنا بتطويره، وحالياً نعمل على تشغيله بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي».

وأضاف: «يستند هذا النجاح في جزيرة السعديات إلى تنوع وتكامل المشهد الثقافي والترفيهي فيها، حيث شهدت المنطقة الثقافية نشاطاً لافتاً خلال موسم الصيف، مدعوماً بتنظيم معرض هاري بوتر: المعرض في منارة السعديات، والذي شكل إضافة نوعية إلى برنامج الفعاليات الثقافية، وأسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من داخل الدولة وخارجها حيث عزز هذا الحدث العالمي حركة الزوار خلال فترة الصيف، ورفع معدلات الإقبال على المعالم الثقافية المحيطة»، مؤكداً قدرة السعديات على استقطاب الطلب السياحي على مدار العام، بما يتجاوز فترات الذروة السياحية المعتادة.

وقال الزعابي، إن متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي شهد افتتاحه بنجاح في شهر نوفمبر 2025 في المنطقة الثقافية في السعديات، ليشكل إضافة معرفية وعلمية رائدة، ويقدم للزوار تجربة ثقافية فريدة بأسلوب تفاعلي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمعرفة والبحث العلمي.

وأكد الزعابي أن متحف زايد الوطني، الذي افتتح أبوابه في شهر ديسمبر 2025، يسهم في ترسيخ البعد الثقافي والوطني للجزيرة، من خلال توثيق إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسرد قصة دولة الإمارات وهويتها الحضارية عبر معارض تفاعلية وتجارب تعليمية تجمع بين التاريخ والتراث والابتكار.

وأضاف: «يعزز وجود هذين الصرحين، إلى جانب المعالم الثقافية الأخرى، مكانة جزيرة السعديات وجهة ثقافية عالمية متكاملة، ويدعم الطلب السياحي المستدام، ويسهم في إطالة مدة إقامة الزوار واستقطاب شرائح جديدة من مختلف الأسواق الدولية».

وبين الزعابي أن عام 2025 أظهر بوضوح قدرة المشاريع الثقافية الغنية بالمحتوى المعرفي على استقطاب شرائح جديدة من الزوار، وهو ما تجلى في النجاحات التي حققتها وجهات ثقافية بارزة في الجزيرة.

وأكد الزعابي أن هذا التنوع والتكامل المتنامي في المنتج السياحي والذي يجمع بين الترفيه والفعاليات الكبرى من جهة والمحتوى الثقافي والمعرفة من جهة أخرى، يعد إنجازاً يعكس التقدم المتواصل في تحقيق الرؤية السياحية لأبوظبي، إذ يرسخ مكانتها وجهة عالمية للثقافة والسياحة، ويدعم الطلب المستدام على القطاع خلال عام 2026 وما بعده، انسجاماً مع الرؤية طويلة الأمد لبناء منظومة متكاملة تستقطب الزوار من مختلف الأسواق وتلبي تطلعاتهم المتنوعة.

مشروعات قائمة

حول التطورات بالمشاريع القائمة، مثل شاطئي ياس باي وهاري بوتر، قال الزعابي، إن عام 2025 شهد تطورات متسارعة على مستوى المشاريع القائمة في جزيرة ياس، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنوع التجارب واستدامة الطلب السياحي على مدار العام.

وأوضح الزعابي: «يشهد عام 2026 افتتاح شاطئي ياس باي ضمن الواجهة البحرية، ليشكلا إضافة نوعية لا تقتصر على الترفيه الشاطئي فحسب، بل تمتد لتقديم تجارب متكاملة تجمع بين المأكولات والاستجمام والأنشطة المجتمعية، بما يعكس أسلوب الحياة العصري الذي تتميز به أبوظبي، ويعزز مكانة ياس باي وجهة نابضة بالحياة».وأضاف: «نواصل تطوير التجارب في المدن الترفيهية في جزيرة ياس، وفي هذا الإطار، فإن الاستعداد للأعمال الإنشائية لتوسعة عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، عبر إضافة هاري بوتر تسير على قدم وساق وسنقوم بالإعلان عن التطورات قريباً، ما يشكل خطوة استراتيجية تعزز جاذبية الوجهة لدى العائلات ومحبي التجارب الغامرة، وتدعم استقطاب شرائح جديدة من الزوار من الأسواق الإقليمية والدولية».وشدد الزعابي على أن هذا التوسع يعكس إلى جانب النمو المتواصل في أداء المدن الترفيهية، وزيادة الإقبال على الفعاليات، تكامل المشاريع الدائمة مع برنامج الفعاليات على مدار العام، بما يعزز من القيمة الاقتصادية للوجهة، ويضمن تقديم تجربة متجددة تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأسواق.

التحول الرقمي

فيما يتعلق بالخطط لتعزيز التحول الرقمي في الوجهات السياحية والفنادق، قال الزعابي: «إن التحول الرقمي يعد من الركائز الأساسية في خططنا المستقبلية، سواء على مستوى الوجهات السياحية أو الفنادق، وهو عنصر داعم لما نشهده من نمو متواصل في أعداد الزوار وتنوع الفعاليات التي تستضيفها جزيرتي ياس والسعديات، وأصبح من الضروري الاستثمار في حلول رقمية تضمن سلاسة التجربة التشغيلية، ورفع مستوى رضا الزوار في مختلف مراحل رحلتهم».

وأوضح الزعابي: «خلال الفترة الماضية، اعتمدنا تقنيات متقدمة، تشمل تحليل البيانات، والتعرف على الوجه في نقاط الدخول والخدمات، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الزوار، ما أسهم في تحسين كفاءة العمليات وتسهيل الحركة داخل الوجهات، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية من الزوار والفعاليات الكبرى حيث إن هذا التوجه أسهم في تقديم تجربة أكثر مرونة وتكاملاً تتماشى مع طبيعة الوجهات العالمية التي نديرها».

وأكد الزعابي أن «التحول الرقمي يعتبر خطوة محورية على مستوى الإدارة التشغيلية، لا سيما مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في دعم اتخاذ القرارات وتحسين إدارة الموارد حيث تطوير هذه القدرات ينسجم مع توسع أعمالنا، وتنامي حجم الفعاليات والمشاريع، ويعزز جاهزيتنا للمستقبل، بما يضمن نمواً تشغيلياً ومالياً مستداماً يدعم مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في السياحة والترفيه».