الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الطاقة الشمسية تغطي 18% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

الطاقة الشمسية تغطي 18% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا
5 يناير 2026 19:10


 سجّلت محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا، خلال عام 2025، زيادة ملحوظة في إنتاج الكهرباء، حيث ارتفعت حصتها من 14% خلال عام 2024 إلى نحو 18%، بحسب بيانات الاتحاد الألماني لصناعة الطاقة الشمسية «BSW» في برلين.

ووفقاً للبيانات، تجاوزت حصة الطاقة الشمسية بذلك الفحم البني نحو 14%، والغاز الطبيعي نحو 16% كمصدر للكهرباء.
وأوضح الاتحاد أن هذه البيانات تستند إلى أرقام معهد «فراونهوفر» لأنظمة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن طاقة الرياح لا تزال المصدر الأهم لتوليد الكهرباء بنسبة 27%.
وبحسب الحصيلة السنوية الأولية، تم إنتاج أكثر من 5.5 مليون لوح شمسي نحو 87 تيراوات/ساعة من الكهرباء العام الماضي، بزيادة قدرها 15 تيراوات/ساعة عن عام 2024، وهو رقم قياسي جديد.

المصدر: وام
