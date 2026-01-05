الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

13.3 % ارتفاعاً في إيرادات قطاع البرمجيات بالصين خلال 11 شهراً

5 يناير 2026 19:12


تجاوزت إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 13 تريليون يوان «حوالي 1.86 تريليون دولار أميركي» خلال الـ 11 الأولى من العام الماضي، بزيادة 13.3% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي أرباح صناعة البرمجيات بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وحسب البيانات، سجّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة، إذ مثّلت أكثر من 20% من إجمالي إيرادات الصناعة، فيما حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم، بلغ ما يقرب من 70% من إجمالي إيرادات الصناعة.
وخلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر من عام 2025، بلغت صادرات البرمجيات 56.89 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي.

المصدر: وام
