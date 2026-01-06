انخفاض الذهب من أعلى مستوى له في أسبوع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في الجلسة السابقة عندما ارتفعت ثلاثة بالمئة تقريباً نحو مستويات قياسية، وقلصت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضاً مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4434.50 دولار للأوقية عند الساعة 01:31 بتوقيت ​جرينتش. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار ‌في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعاً 64 بالمئة، وهو أفضل ​أداء سنوي له منذ 1979.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير ‌0.1 بالمئة إلى 4445 دولاراً.





وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 76.29 ​دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 ‍دولار في 29 ديسمبر.



وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2269.14 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل ‌أعلى مستوى له في أسبوع.

وانخفض سعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1680.25 دولار للأوقية.