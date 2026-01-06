الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض الذهب من أعلى مستوى له في أسبوع

انخفاض الذهب من أعلى مستوى له في أسبوع
6 يناير 2026 07:54

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في الجلسة السابقة عندما ارتفعت ثلاثة بالمئة تقريباً نحو مستويات قياسية، وقلصت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضاً مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4434.50 دولار للأوقية عند الساعة 01:31 بتوقيت ​جرينتش. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار ‌في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعاً 64 بالمئة، وهو أفضل ​أداء سنوي له منذ 1979.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير ‌0.1 بالمئة إلى 4445 دولاراً.

أخبار ذات صلة
الذهب يصعد بأكثر من 1%
المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 76.29 ​دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 ‍دولار في 29 ديسمبر.

وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2269.14 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل ‌أعلى مستوى له في أسبوع.
وانخفض سعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1680.25 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
الرياضة
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
اليوم 11:06
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:01
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
الرياضة
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
اليوم 10:39
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
الذكاء الاصطناعي
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
اليوم 10:37
شيخة بنت سيف: "تحقيق أمنية" تسعد 820 طفلاً من 34 جنسية خلال 2025
علوم الدار
شيخة بنت سيف: "تحقيق أمنية" تسعد 820 طفلاً من 34 جنسية خلال 2025
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©