الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر توقّع مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية إلى سوريا

مصر توقّع مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية إلى سوريا
6 يناير 2026 19:22


القاهرة (وام)
وقّعت مصر اليوم، مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بوفد سوري برئاسة غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط.
وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن المذكرة الأولى تهدف إلى «التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز»، أما المذكرة الثانية، فتتعلق بـ«تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».
وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
وبحسب البيان، تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا، بما يدعم الشعب السوري.

