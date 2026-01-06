الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 4%

نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 4%
6 يناير 2026 19:23


نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 4.5% بالأسعار الجارية، خلال الربع الثالث من عام 2025، على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيانات وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة، و4.9% بالأسعار الجارية، للربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3% بالأسعار الثابتة و2.3% بالأسعار الجارية.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً متفاوتاً بالأسعار الثابتة والجارية، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4%، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0%، ونشاط التعليم بنسبة 4.8% ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4% بالأسعار الثابتة.

 

المصدر: وام
