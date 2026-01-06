الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مركز الاستدامة» في «كهرباء دبي» يعزز التعاون القائم على الابتكار

المركز يوفر تجارب تعليمية يومية تحت إشراف مرشدين متخصصين (من المصدر)
7 يناير 2026 01:25

دبي (الاتحاد)

يعزز مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، مكانته الإقليمية الرائدة في بناء القدرات في مجال الاستدامة، والتعليم المناخي، وتعزيز التعاون القائم على الابتكار. وعلى خلاف مبادرات التوعية التقليدية أو البرامج التدريبية أحادية المسار، يقدم المركز تجربة استدامة متعددة الأبعاد، تعمل على إشراك الأطراف المعنية على المستويات كافة، بما يشمل الطلاب، والمهنيين، ورواد الأعمال، وصناع السياسات، والجمهور.
 ويدعم مركز الاستدامة والابتكار، مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ويتميز المركز باعتماده على منهجية متكاملة متعددة المستويات في تقديم مفاهيم الاستدامة، ولا يقتصر دوره على إطلاق حملات التوعية التقليدية، بل يعمل كنموذج خدمات متكامل يجمع تحت مظلته بين المعارض التفاعلية، والتجارب التعليمية الشاملة.

دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
الابتكار
