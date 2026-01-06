«MAALEXI» تعتزم إطلاق أول منصّة لتداول الأصول الزراعية المرمّزة

أبوظبي (الاتحاد)

في تطوّر عالمي بارز في مجال الويب 3.0، أعلنت شركة «Maalexi»، إحدى الشركات الناشئة في «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن عزمها إنشاء أول منصّة عالمية لتداول الأصول الزراعية المرمّزة تحت اسم «MAATEX» على شبكة «Avalanche».

وستعتمد المنصّة على ترميز الأصول الحقيقية «RWA»، والتنبؤ بالمخاطر، والذكاء المدمج، من خلال تطبيقات «Maalexi» الداخلية والمسجّلة ببراءات اختراع، والمدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومن خلال الجمع بين محرّك «Maalexi» المثبت لترميز الأصول الحقيقية ومنظومة وبيانات المخاطر المسجّلة ببراءات اختراع، مع البنية التحتية عالية الأداء لشبكة «Avalanche»، ستُعيد المنصّة الجديدة تعريف آليات تداول وامتلاك وتسليم السلع الغذائية والزراعية عالمياً، عبر إتاحة نقل الملكية الفوري، والتسويات الآنية المحلية والدولية، وضمانات الأداء الموثوقة.

وستتيح منصّة «MAATEX» للمشترين والمورّدين حول العالم، تنفيذ عمليات البيع والشراء للسلع الزراعية الموثّقة، والمخزّنة بشكل آمن في مستودعات تعتمدها «Maalexi» أو أثناء نقلها عبر شركات شحن معيّنة من قبلها، وذلك باستخدام رموز «Maalexi» الزراعية «MATs».