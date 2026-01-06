أبوظبي تعزّز مكانتها مركزاً رائداً للرحلات البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن اعتماد سفينة «سيليستيال ديسكفري» ميناءً رئيساً لرحلاتها في الإمارة، في خطوة جديدة تُشكّل محطة بارزة في مسيرة تطوير أبوظبي كمركز رائد لقطاع الرحلات البحرية، وتعكس في الوقت ذاته متانة الشراكة طويلة الأمد مع شركة سيليستيال.

ويأتي هذا الإعلان، استكمالاً للنمو المتواصل لعمليات شركة سيليستيال في أبوظبي، وقد تزامن مع إقامة مراسم أول رسوّ رسمي للسفينة، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. كما تضمّن البرنامج فعالية لزراعة أشجار القِرم في منتزه قرم الجبيل، في تجسيد واضح لالتزام الطرفين المشترك بالاستدامة وتطوير السياحة المسؤولة.

وقال هيثم علي خميس، مدير تطوير المنتجات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يمثّل اعتماد سفينة سيليستيال ديسكفري ميناءً رئيساً لرحلاتها في أبوظبي دلالة واضحة على الثقة المتنامية بالبنية التحتية المتقدمة لقطاع الرحلات البحرية في الإمارة، وعلى الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها، ويعكس ذلك تركيزنا على بناء منظومة متكاملة لسياحة الرحلات البحرية، تضمن سلاسة العمليات المينائية».​