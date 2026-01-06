الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتعاش قوي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بختام 2025

جانب من مدينة أبوظبي (أرشيفية)
7 يناير 2026 01:25

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها
«الفارس الشهم 3» تبدأ دورة جديدة من توزيع المساعدات في غزة

حقق القطاع الخاص في دولة الإمارات، نمواً ونشاطاً قوياً خلال عام 2025 بدعم من زيادة الطلبات الجديدة، وتحسن ظروف السوق، والسياسات المحلية الداعمة، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال».
وأكد التقرير أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال»، سجل نحو 54.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي منخفضاً من أعلى مستوى له في 9 أشهر، والمسجّل في شهر نوفمبر والبالغ 54.8 نقطة، إلا أن المؤشر ظلّ متوافقاً مع متوسطه طويل الأجل البالغ 54.3 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص بالدولة. 
وأوضح التقرير أن 27% من الشركات أفادت بتحقيق زيادات شهرية في الإنتاج، مما جعل وتيرة التوسع ضمن الأسرع على مدار العام، في حين أوضحت نسبة تقل عن 7% من الشركات إنها سجلت انخفاضاً في إنتاجها، مشيراً إلى أن هذا النمو ارتبط بتحسن أوضاع السوق والسياسات الحكومية المواتية وزيادة أعداد العملاء محلياً، وتنامي الطلب من الأسواق الدولية، رغم وجود تحديات عالمية تمثلت في احتدام المنافسة وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أثّرت على مبيعات بعض الشركات.
ورصد التقرير تأثر بعض الشركات بزيادة  تكلفة مستلزمات الإنتاج، في ظل ارتفاع في نفقات الأعمال، منوهاً بأنه مع تضييق هوامش الربح، تبنّت الشركات موقفاً أكثر حذراً بشأن التوظيف واستمرت في تقليل مخزونها من مستلزمات الإنتاج لإدارة التكاليف بشكل فعال.
وأفادت الشركات بتزايد ضغوط التكاليف في شهر ديسمبر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والصيانة، ولترفع الشركات أسعار مبيعاتها للشهر السادس على التوالي، ولكن جاءت الزيادة بنسبة طفيفة.
ووفق نتائج التقرير، فإنه رغم الارتفاع القوي في نشاط الشراء، فإن العديد من الشركات المشاركة في أبدت ترددها في زيادة المخزون أكثر، مع استخدام المواد التي جرى تسلمها حديثاً لتلبية الطلبات القائمة، حيث أشارت الشركات إلى انخفاض ملحوظ في مستويات المخزون. وأعلنت الشركات تحقيق معدل نمو منخفض نسبياً في التوظيف في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث كان التحسن في فرص العمل هامشياً وأضعف مما كان عليه قبل شهر. وأكدت أنه بالنظر إلى عام 2026، فقد ظلّت توقعات الشركات إيجابية بشكل عام.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس»: القطاع غير النفطي في دولة الإمارات اختتم عام 2025 بانتعاش قوي في ختام عام اتسم بنمو قوي في أوضاع الأعمال، وإن كان بوتيرة أقل حدة نسبياً. وأضاف: بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات (PMI) نحو 54 نقطة خلال العام وهو مستوى قريب من متوسطه طويل الأجل. وتابع: أنه من الإيجابيات أن الشركات أنهت العام بتحقيق اثنين من أفضل أشهر نمو النشاط، إذ أظهرت بيانات الدراسة أن وتيرة نمو المبيعات تسارعت بشكل ملحوظ مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في شهر أغسطس، كاشفاً أن الشركات استمدت قدراً من التفاؤل من مؤشرات على ارتفاع إنفاق المستهلكين، وتنامي النشاط السياحي وزيادة اعتماد التكنولوجيا، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة.

التجارة غير النفطية
الإمارات
القطاع غير النفطي
القطاع الخاص
القطاع الخاص في الإمارات
مؤشر مديري المشتريات
إس آند بي جلوبال
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©