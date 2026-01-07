الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب والفضة يتراجعان بعد مكاسب قياسية وسط قوة الدولار

سبائك من الذهب والفضة
7 يناير 2026 07:57

انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلباً على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية عند الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب سجل ​مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر.
وانخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير0.4 بالمئة ​إلى 4477.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ​عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر .
ونزل سعر البلاتين ‍في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له ‌في أسبوع. وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1777.22 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
