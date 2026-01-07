الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

14.48 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

14.48 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
7 يناير 2026
7 يناير 2026 16:07

حسام عبدالنبي (أبوظبي) واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي لتتجاوز مكاسب القيمة السوقية 14.48 مليار درهم منها 4.76 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 9.71 مليار درهم لسوق دبي المالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي في ختام التعاملات 3.126 تريليون درهم في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 1.027 تريليون درهم.
وتزامن ذلك مع نشاط ملحوظ في التداولات حيث قفزت قيمة التداولات قرب مستوي 2.15 مليار درهم، في ظل عمليات تجميع للأسهم القيادية في كلا السوقين.
وانعكس انتعاش تعاملات أسواق الأسهم المحلية على مواصلة مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، فيما واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع متجاوزاً مستوى الدعم المهم عند مستوى 10 آلاف نقطة ليصل إلى 10047.83 نقطة. 
سوق أبوظبي
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 51.4 نقطة وبنسبة 0.51% عند مستوى 10047.83 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.266 مليار درهم، شملت ما يزيد على 452 مليون سهم عبر 18606 صفقات. 
وتصدّر سهم «لولو القابضة للتجزئة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 197.83 مليون درهم، وتلاه سهم «الفاظبي القابضة» بقيمة 101 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 93.76 مليون درهم. وجاء سهم «لولو للتجزئة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 175.24 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 34.89 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 26.95 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الفاظبي القابضة» بنسبة 0.84% ليغلق عند 9.5 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 2.32% إلى 0.88 درهم، و«إشراق» بنسبة 1.71% إلى 0.475 درهم، و«عنان للاستثمار» بنسبة 14.91% إلى 0.578 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.89% إلى 1.13 درهم، «إي آند» بنسبة 0.75% إلى 18.64 درهم.
سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع لليوم الخامس على التوالي بمقدار 66 نقطة وبنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6248.56 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 882.13 مليون درهم، بعد التعامل على 233.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15227 صفقة.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار العقارية» بنسبة 2.06% إلى 14.8 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.51% إلى 29.4 درهم و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.81% إلى 16.45 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.17% إلى 9.49 درهم، وأيضاً «العربية للطيران» بنسبة 4.62% إلى 4.98 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 5.35% إلى 1.77 درهم، فيما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.46% إلى 0.874 درهم.

