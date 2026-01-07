2.78 مليار درهم تصرفات عقارية في عجمان خلال ديسمبر 2025

عجمان (الاتحاد)

بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر ديسمبر الماضي 1623 تصرفاً بقيمة إجمالية قدرها 2.78 مليار درهم، محققة نمواً بـ 22% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ جحم التداول 2.04 مليار درهم من إجمالي 1332 عملية.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن منطقة «الجرف الصناعية 2» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 28 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل 198 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 339.8 مليون درهم وذلك وفق إحصائيات مؤشر عجمان العقاري.

وأكد أن شهر ديسمبر شهد نشاطاً استثنائياً وسجل أرقاماً قياسية تعكس زيادة الطلب المباشر على أنواع العقارات في الإمارة وتؤكد جاذبية وصلابة القطاع العقاري ومحافظته على وتيرته المتصاعدة وأدائه القوي.

وأشار إلى تصدر مشروع «مدينة الإمارات»، قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان 1» و«لؤلؤة عجمان»، فيما جاء حي «الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «العالية» و«الزاهية».