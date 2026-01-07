«الاتحاد للطيران» تحتفل بمرور 20 عاماً على ربط أبوظبي وجوهانسبرغ



أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل الاتحاد للطيران هذا الشهر بإنجاز هام في أفريقيا، مع مرور 20 عاماً على تسيير رحلاتها بين أبوظبي وجوهانسبرغ، التي تُعدّ إحدى أقدم بوابات الاتحاد في أفريقيا، وتعتبر سوقاً ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكة الوجهات العالمية السريعة النمو للشركة.فمنذ إطلاق هذا الخط في عام 2005، نقلت الاتحاد للطيران ما يقارب مليوني مسافر بين الإمارات وجنوب أفريقيا، منهم أكثر من 100 ألف مسافر في عام 2005 وحده، مما يعكس الطلب المستمر وأهمية هذه الوجهة بالنسبة للشركة، ويسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وتوفّر رحلات الاتحاد للطيران اليوم من جوهانسبرغ وصولاً مباشراً إلى العاصمة الإماراتية، فضلاً عن رحلات ربط سلسة إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر مطار زايد الدولي، حيث يواصل المسافرون رحلاتهم إلى وجهات رئيسية مثل جدة وإسطنبول ومومباي وبانكوك وبوكيت، مما يؤكد دور هذا الخط كبوابة حيوية لشبكة الاتحاد العالمية، معزّزة بشراكات الاتحاد المتنامية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.

في هذه المناسبة، صرّح خافيير أليا، نائب رئيس لشؤون المبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران، قائلاً: «لعبت جوهانسبرغ دوراً محورياًً في شبكة وجهاتنا الأفريقية على مدى عقدين من الزمن. ويُبرز الأداء القوي الذي نشهده باستمرار، سواءً في رحلات الاستجمام أو رحلات الأعمال، العلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، والقيمة التي تُضيفها الاتحاد للطيران في دعم التجارة والسياحة. ولا تزال أفريقيا ركيزة أساسية في استراتيجيتنا العالمية، ونحن فخورون بمواصلة دعم هذا السوق الحيوي كجزء من طموحاتنا الأوسع نطاقاً ضمن رؤية الاتحاد الاستراتيجية 2030».

يأتي الاحتفال بمرور 20 عاماً على افتتاح جوهانسبرغ في وقتٍ تُعزز فيه الوجهات الأفريقية نمو شبكة الاتحاد للطيران العالمية. وتُواصل القارة إظهار طلب قوي ومستمر على السفر، مدعوماً بتزايد سريع في عدد المسافرين الدوليين وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دولة الإمارات.

وتعكس التطورات الأخيرة في شبكة الاتحاد للطيران هذا الزخم، فقد وسّعت الشركة نطاق خدماتها بإطلاق رحلات جديدة خلال العام الماضي إلى بوابات أفريقية رئيسية، بما في ذلك تونس وأديس أبابا ونيروبي. وتواصل الرحلات الجوية المباشرة إلى وجهات مثل الدار البيضاء والقاهرة أداءها القوي، مستفيدةً من شبكة الاتحاد للطيران العالمية المتنامية.

وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية نطاق توسع الاتحاد في جميع أنحاء أفريقيا، موفرةً للمسافرين رحلات ربط إلى مجموعة واسعة من الوجهات في القارة.

ويواصل خط جوهانسبرغ تحقيق أداء قوي من قطاع الشركات، حيث ارتفعت إيرادات الشركات في عام 2025 بأكثر من 50% على أساس سنوي، ويستفيد السوق من العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، ومن مكانة أبوظبي المتنامية كمركز أعمال عالمي.

وبينما تحتفل الاتحاد للطيران بمرور 20 عاماً على وجودها في جوهانسبرغ، تظل الشركة ملتزمة بتعزيز حضورها في أفريقيا من خلال خدمات محسّنة، وشراكات أوسع، وشبكة موسعة لتلبية الطلب المتزايد على سفر إلى مختلف أنحاء القارة.