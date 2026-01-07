الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»

«غرفة عجمان» تُطلق مبادرة «Eco Smart Industry»
7 يناير 2026 18:27


عجمان (الاتحاد)
 أطلقت غرفة عجمان، مبادرة «Eco Smart Industry» والموجهة إلى أعضائها من المصانع، بهدف تعزيز التوازن البيئي ودعم التحول نحو ممارسات إنتاجية مستدامة ومتوازنة، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة وحلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الذكية في زيادة الإنتاجية، بما يسهم في الحد من الأثر البيئي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستهدف المبادرة، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الشركات والمصانع، في مرحلتها الأولية مشاركة أكثر من 100 مصنع، من خلال نافذة إلكترونية تفاعلية تمكن الجهات المشاركة من تبادل أفضل الممارسات والحلول في مجالات الاستدامة، وتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير وترشيد الطاقة، بجانب رفع مستوى الإلمام بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بما يعزّز كفاءة الأداء البيئي والصناعي للمصانع المشاركة.
وتسعى الغرفة من خلال المبادرة إلى تكريم المنشآت الأكثر التزاماً بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التوازن البيئي والسلامة للعاملين.
وتأتي المبادرة ضمن مشاريع وبرامج غرفة عجمان للعام 2026، دعماً للمساهمة في مستهدفات رؤية عجمان 2030 ورؤية الإمارات 2031، كما تُسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تحقيق الانسجام والتوازن بين النشاط الاقتصادي والإنتاجي من جهة، والتوازن وحماية البيئة والموارد الطبيعية وكفاءة ترشيدها من جهة أخرى.

