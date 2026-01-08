الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع وسط قوة الدولار

الذهب
8 يناير 2026 09:56

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في ‌أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة ​الماضية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير ‌0.3 أيضا إلى بالمئة إلى 4449.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.​85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2288.23 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولار، الاثنين الماضي. وتراجع ‌البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1756.42 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الذهب والفضة يتراجعان بعد مكاسب قياسية وسط قوة الدولار
انخفاض الذهب من أعلى مستوى له في أسبوع
المصدر: وكالات
الذهب
سعر الدولار
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي
علوم الدار
افتتاح مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لـ"بايدو أبولو جو" في دبي
اليوم 13:10
نورمحمدوف يقود المقاتلين.. «الطريق إلى دبي» تعود بـ8 نزالات
الرياضة
نورمحمدوف يقود المقاتلين.. «الطريق إلى دبي» تعود بـ8 نزالات
اليوم 12:54
"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"
علوم الدار
"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"
اليوم 12:46
"أبوظبي للتنمية" يُطلق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" بقيمة 2 مليار دولار
علوم الدار
"أبوظبي للتنمية" يُطلق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" بقيمة 2 مليار دولار
اليوم 12:38
«دبي إنفيتيشنال» جاهزة لاستقبال نخبة نجوم الجولف
الرياضة
«دبي إنفيتيشنال» جاهزة لاستقبال نخبة نجوم الجولف
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©