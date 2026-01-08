الذهب يتراجع وسط قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في ‌أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة ​الماضية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير ‌0.3 أيضا إلى بالمئة إلى 4449.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.​85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2288.23 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولار، الاثنين الماضي. وتراجع ‌البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1756.42 دولار للأوقية.