تعاون بين «الرقابة المالية في عجمان» و«دبي للأمن الاقتصادي»

عجمان (الاتحاد)

وقّع جهاز الرقابة المالية بعجمان اتفاقية تعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي لتطوير منظومة الأمن الاقتصادي، وتبادل الخبرات الداعمة لمكافحة الفساد المالي والجرائم الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة بين الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة المالية وحماية الموارد الاقتصادية.

وتتضمن مجالات التعاون بناء القدرات والتدريب، وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، والتعاون في مجال الأنظمة الرقمية والتحليل المالي، وتطوير السياسات والتشريعات، إلى جانب الحملات التوعوية.

وأكد شهاب أحمد آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، بما يعزّز من قدرات الجهاز ويواكب تطلعاته في تطوير منظومة الرقابة المالية.

من جانبه، أوضح فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن هذه الشراكة ستسهم في دعم الممارسات المهنية لوضع بروتوكول موحّد للتعامل مع الشكاوى والتحقيقات المالية مثل قضايا شبهات الفساد أو تضارب المصالح في دولة الإمارات، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف.

ويأتي توقيع اتفاقية التعاون تأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة المالية والرقابية بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.