الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «الرقابة المالية في عجمان» و«دبي للأمن الاقتصادي»

تعاون بين «الرقابة المالية في عجمان» و«دبي للأمن الاقتصادي»
8 يناير 2026 14:31

عجمان (الاتحاد)
وقّع جهاز الرقابة المالية بعجمان اتفاقية تعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي لتطوير منظومة الأمن الاقتصادي، وتبادل الخبرات الداعمة لمكافحة الفساد المالي والجرائم الاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة بين الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة المالية وحماية الموارد الاقتصادية.
وتتضمن مجالات التعاون بناء القدرات والتدريب، وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، والتعاون في مجال الأنظمة الرقمية والتحليل المالي، وتطوير السياسات والتشريعات، إلى جانب الحملات التوعوية.
وأكد شهاب أحمد آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، بما يعزّز من قدرات الجهاز ويواكب تطلعاته في تطوير منظومة الرقابة المالية.
من جانبه، أوضح فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن هذه الشراكة ستسهم في دعم الممارسات المهنية لوضع بروتوكول موحّد للتعامل مع الشكاوى والتحقيقات المالية مثل قضايا شبهات الفساد أو تضارب المصالح في دولة الإمارات، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون تأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة المالية والرقابية بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.

أخبار ذات صلة
«دبي للأمن الاقتصادي» يطلق حملة وطنية توعوية
مركز دبي للأمن الاقتصادي
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©