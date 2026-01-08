الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيبال

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيبال
8 يناير 2026 14:32

 
عجمان (الاتحاد)
بحث الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع تيج بهادور شهيتري، سفير دولة نيبال لدى الدولة، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المباشرة بين عجمان ونيبال.
حضر اللقاء، الذي عُقد في مقر الغرفة، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، فيما ضم وفد نيبال، تشاندرا براساد داكال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية.
وأكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، أن إمارة عجمان تحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، وتوفير بيئة استثمارية مستدامة تلبي تطلعات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، التجارية، السياحية، الخدمية، التعليمية، الصحية، العقارية، والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن غرفة عجمان تعمل وفق خطة سنوية لتعزيز التعاون الخارجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بجانب العمل على تمكين المنتجات المحلية من الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في إمارة عجمان تتميز بمجموعة من المقومات، من أبرزها جودة وسرعة الخدمات الحكومية، وتكاليف التشغيل التنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة الداعمة لنمو الأعمال والاستثمار.
وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك وسُبل تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الزراعة، التعليم، السياحة، الصناعة، الخدمات المالية، تكنولوجيا المعلومات، قطاع التجزئة، وفرص زيادة حجم التبادل التجاري بين عجمان ونيبال، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو الأعمال والاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وتطرّق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من المنامة ومصفوت، ووجهت غرفة عجمان الدعوة للوفد لزيارة الإمارة والمشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2026.
من جانبه أكد تيج بهادور شهيتري، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إمارة عجمان، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الدعوة إلى غرفة عجمان لزيارة نيبال والتعرف على فرص الاستثمار.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية توسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.
وأوصى الجانبان بضرورة عقد ملتقيات وفعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية تبادل المعلومات والدراسات الداعمة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وتبادل الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وسعادة تيج بهادور شهيتري، الدروع والهدايا التذكارية.

أخبار ذات صلة
مركز عجمان للتحكيم يستعرض خدماته مع وفد غرف كردستان العراق
مجلس إدارة «غرفة عجمان» يناقش مشاريع 2026
غرفة عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
روميرو يعتذر لجماهير توتنهام
الرياضة
روميرو يعتذر لجماهير توتنهام
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©