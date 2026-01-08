أداء إيجابي لأسواق الأسهم وسط عمليات بيع محدودة لجني الأرباح

حسام عبدالنبي (أبوظبي) واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي خلال تعاملات اليوم، ليواصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه لليوم السادس على التوالي، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة هامشية 0.07% إلى 10040.27 نقطة، متأثراً بعمليات بيع لجني الأرباح على عدد محدود من الأسهم النشطة.

سوق أبوظبي

وعاد المؤشر العام لسوق أبوظبي للانخفاض بمقدار 7.56 نقطة وبنسبة 0.07% عند مستوى 10040.27 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.003 مليار درهم، شملت ما يزيد على 252.74 مليون سهم عبر 17342 صفقة. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «عنان للاستثمار القابضة» بقيمة إجمالية 94.09 مليون درهم تم تنفيذها على 160.84 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 0.585 درهم للسهم الواحد. وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 128.36مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 109.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 97.48 مليون درهم. وجاء سهم «لولو للتجزئة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34.24 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 28.73 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 27.72 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1% ليغلق عند 9.6 درهم، «الدار» بنسبة 1% إلى 9.07 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى مثل «دانة غاز» بنسبة 0.9% إلى 0.872 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.7% إلى 1.34 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% إلى 3.47 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 1.77% إلى 1.11 درهم، «أدنوك للإمداد بنسبة 0.28% إلى 3.47 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع لليوم السادس على التوالي بمقدار 4.43 نقطة وبنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 6252.99 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 734 مليون درهم، بعد التعامل على 196.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14167 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «العربية للطيران» بنسبة 4.61% إلى 5.21 درهم، و«أرامكس» بنسبة 2.76% إلى 2.23 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.17% إلى 29.45 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.21% إلى 16.25 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1% إلى 14.65 درهم، وأيضاً «الخليج للملاحة» بنسبة 1.99% إلى 2.46 درهم، فيما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.68% إلى 0.868 درهم.