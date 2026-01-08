تعاون بين «إعمار» و«لوتاه للوقود الحيوي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة بالتعاون مع شركة لوتاه للوقود الحيوي، عن إطلاق مبادرة لتزويد اليخوت بوقود حيوي مستدام في نادي مرسى دبي لليخوت، ونادي مرسى الخور لليخوت، لتكون من أولى المبادرات من نوعها في قطاع اليخوت الترفيهية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه المبادرة لترسّخ موقع إعمار كواحدة من المؤسسات الرائدة في تبنّي حلول الوقود الحيوي المستدام لليخوت، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعكس التزام المجموعة بتطبيق الاستدامة كمنهج عملي في عملياتها ضمن قطاعي الضيافة والترفيه البحري.

وبموجب هذه الشراكة، سيبدأ كل من نادي مرسى دبي لليخوت ونادي مرسى الخور لليخوت بتزويد أعضاء النادي وأصحاب اليخوت بوقود اليخوت الحيوي المستدام (SBYF)، الذي تنتجه شركة لوتاه للوقود الحيوي من زيوت الطهي المعاد تدويرها والمجمعة من الفنادق والمجمعات السكنية ومشاريع إعمار المتكاملة، حيث يتم تحويل هذه الزيوت إلى وقود حيوي بمعايير بحرية عالية الجودة، مما يتيح لأصحاب اليخوت خياراً عملياً وصديقاً للبيئة مباشرة من مراسيهم.

وقال نيكولاس بيلاتون من مجموعة إعمار للضيافة: نضع الاستدامة في صميم عملنا عبر مختلف مراسينا وأصولنا الفندقية، ومن خلال إطلاق الوقود الحيوي المستدام لليخوت، نتيح لأعضائنا خياراً واقعياً مسؤولاً يتماشى مع أهداف الإمارات للحياد المناخي 2050، ويضع معياراً جديداً للابتكار البيئي في قطاع اليخوت الترفيهية.

وقال يوسف سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: نفخر بتعاوننا مع إعمار لإطلاق الوقود الحيوي المستدام لليخوت في قطاع الترفيه البحري بدبي، وهي مبادرة تثبت أن المواد المحلية المهدرة يمكن أن تتحول إلى حلول طاقة عالية القيمة تدعم التقدم البيئي والتشغيلي في دولة الإمارات.