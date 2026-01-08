«غرفة الشارقة» تبحث تطوير الشراكات الاستثمارية مع نيبال وسريلانكا



الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية متنوعة مع كل من جمهورية نيبال وجمهورية سريلانكا.

وأكدت الغرفة حرصها على فتح آفاق جديدة لمجتمعات الأعمال في الإمارة، بما يخدم التوجهات التنموية المشتركة، ويُعزّز من مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرّ الغرفة، وفداً نيبالياً ضمّ كلاً من تيج باهادور شيتري، سفير جمهورية نيبال لدى الدولة، وشاندرا براساد داكال، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية (FNCCI)، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة فرص الاستثمار مع مجتمع الأعمال النيبالي في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الكهرومائية والزراعة، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري والتعرف على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن إمارة الشارقة، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، تواصل مرحلة نمو ستشهد المزيد من التطورات الاقتصادية التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية أمام الشركاء الدوليين، مشيراً إلى التزام الغرفة بتوفير بيئة أعمال محفّزة تدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من الشارقة، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للإمارة وتطورها المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا العويس مجتمع الأعمال النيبالي للاستفادة من المنصات العالمية التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة، لا سيما المعارض المتخصصة مثل معرض «إيكرس» العقاري و«ستيل فاب» ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مؤكداً أن الفعاليات والمعارض الكبرى تُمثّل جسراً حيوياً للتواصل المباشر مع الصناعيين والمستثمرين والشركات الإقليمية والدولية.





من جانبه، أعرب تيج باهادور شيتري عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه غرفة الشارقة في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى أن وجود جالية كبيرة من المواطنين النيباليين يقيمون في دولة الإمارات يُمثّل ركيزة قوية لتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية، وأبدى تطلّعه إلى ترجمة هذه الروابط إلى شراكات استراتيجية، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث الأكاديمي مع جامعات الشارقة المرموقة.





وفي سياق متصل، استقبل عبد الله سلطان العويس وفداً دبلوماسياً سريلانكياً برئاسة أليكسي غوناسيكارا، القنصل العام لسريلانكا، وسوبهاسيني سيلفا، رئيسة البعثة بالقنصلية السريلانكية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية.

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية اللقاء الذي يأتي استكمالاً للمحطات الاستراتيجية التي شهدتها العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، حيث تُعد الإمارات على رأس قائمة الشركاء التجاريين لسريلانكا في المنطقة بحجم تبادل تجاري تجاوز مليار دولار.

من جانبه، أعرب أليكسي غوناسيكارا، القنصل العام لسريلانكا، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه غرفة الشارقة، مؤكداً أن الشارقة تمثّل بوابة حيوية للمنتجات السريلانكية نحو الأسواق العالمية.

