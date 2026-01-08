الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و«شركة غذاء البحرين»

8 يناير 2026 17:55

 
دبي (وام)
وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID)، مذكرة تفاهم، مع شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء»، إحدى الشركات التابعة لممتلكات القابضة - صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لوضع إطار عام للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.
وجرى توقيع المذكرة في المكتب الرئيسي للهيئة، فيما وقّعها عن الهيئة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارتها، و«غذاء» باسم محمد الساعي، رئيس مجلس الإدارة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، بما يشمل دعم الإنتاج الغذائي، وتطوير الاحتياطيات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، وتحقيق كفاءة التوزيع، وضمان الوصول العادل والمستدام للغذاء، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
كما تشمل مجالات التعاون تسهيل الزيارات المتبادلة بين فرق العمل، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير أفضل الممارسات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى استكشاف فرص تطوير وتوسيع وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال الشركات التابعة للطرفين، إلى جانب تحديد واستثمار الفرص الاستراتيجية للدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات السوقية والبيانات البحثية والتحليلات الاستراتيجية الداعمة لعمليات التخطيط واتخاذ القرار.
وقال الدكتور عبيد الزعابي، بهذه المناسبة، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات العربية الفاعلة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتجسّد التزام الهيئة بدعم المبادرات الاستثمارية المستدامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي في الدول العربية، من خلال التعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل «غذاء».
وتجمع «غذاء»، التابعة لشركة ممتلكات القابضة، مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية، وتضطلع بدور محوري في دعم أهداف الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وستواصل خلال السنوات الخمس المقبلة توسعاتها واستثماراتها الإستراتيجية، بما في ذلك إقامة شراكات مع شركات غذائية من القطاع الخاص، بهدف تسريع النمو، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتوسيع نطاق أعمالها محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، قال باسم محمد الساعي، إن هذه المذكرة تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، بما يدعم توجهات مملكة البحرين في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
