اقتصاد
اقتصاد

الاتحاد للطيران تُسيّر رحلات مباشرة إلى لوكسمبورغ في أكتوبر القادم

9 يناير 2026 14:58

أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق خدمة جديدة إلى لوكسمبورغ، لتكون أول شركة طيران من الشرق الأوسط تخدم هذا البلد، وتبدأ الرحلات المباشرة في 29 أكتوبر القادم بين لوكسمبورغ وأبوظبي.

 

وستُسيّر الرحلات ثلاث مرات أسبوعياً باستخدام أحدث طائرات الاتحاد للطيران من طراز A321LR.

 

وسيعزز هذا الخط الجوي التواصل للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، كما سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، وباعتبار لوكسمبورغ بوابةً رئيسيةً إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا، فإن هذه الخدمة الجديدة ترسّخ حضور الاتحاد للطيران في هذه الأسواق الأوروبية الأوسع.

 

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران إنه لأول مرة، ستربط لوكسمبورغ مباشرةً بالشرق الأوسط، لتكون الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة التي تُقدّم رحلات مباشرة إلى أبوظبي، و لا يقتصر هذا الخطّ على الربط الجوي فحسب، بل يهدف إلى بناء جسور جديدة بين أوروبا ودولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للأعمال والسياحة والتبادل الثقافي.

 

وسيستفيد الضيوف من إمكانية الوصول إلى شبكة الاتحاد للطيران العالمية الواسعة، مع رحلات ربط سلسة عبر مطار زايد الدولي المتطور في أبوظبي إلى مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك وجهات شهيرة في تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا والهند.

 

 

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
لوكسمبورغ
