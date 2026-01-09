السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «فلاي دبي» و«زيست اوت» لرقمنة عمليات تجهيز الرحلات

تعاون بين «فلاي دبي» و«زيست اوت» لرقمنة عمليات تجهيز الرحلات
9 يناير 2026 16:45

 
دبي (الاتحاد)
اختارت فلاي دبي شركة «زيست أوت» لتعزيز وتحسين إدارة عمليات تجهيز الطائرات في مطار دبي الدولي، وعبر شبكة وجهاتها المتنامية.
وستعمل المنصة على رقمنة عمليات تجهيز الطائرات وتزويد الشركة برؤية فورية، بالإضافة إلى التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقائم على التنبؤ، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر كفاءة من خلال تحسين التنفيذ التشغيلي. وصُمم هذا الحل للمساعدة في ضمان الإقلاع في المواعيد المحددة والارتقاء بتجربة المسافرين، بما يتماشى مع معايير فلاي دبي في الابتكار وتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للعملاء.
وقال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي: مع توسع عملياتنا بشكل مطرد، تُعدّ الرؤية الآنية والأداء الأمثل عنصرين أساسيين لتعزيز الربط بين رحلات مسافرينا عبر شبكتنا المتنامية، ومن خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، نتطلع إلى البناء على شراكتنا الناجحة مع «زيست اوت» لتعزيز كفاءتنا التشغيلية.
تغطي شبكة فلاي دبي المتنامية اليوم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول يتألف من 97 طائرة بوينغ 737. 

فلاي دبي
