«أدنيك» تنظم وتستضيف 192 فعالية في أبوظبي والعين خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، استعداداتها لانطلاقة قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مع جدول حافل بالمعارض والمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الاجتماعية في مراكز المعارض التابعة لها في دولة الإمارات. وتعكس هذه الفعاليات التزام المجموعة في المساهمة بدفع عجلة قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي، مما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز من نمو الأعمال.

وخلال النصف الأول من العام، تُنظم مجموعة أدنيك وتستضيف 192 فعالية عبر مواقعها في دولة الإمارات، دعماً للعديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، تشمل الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، والتكنولوجيا، إلى جانب الاستدامة والطاقة، والدفاع والأمن، والترفيه. كما يشمل جدول الفعاليات معارض استهلاكية ورياضية وثقافية متنوعة، إضافة إلى فعاليات عامة وتجارية وخاصة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي.

ويستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة موسم حافل يشمل 125 فعالية، فيما يحتضن مركز أدنيك العين 67 فعالية خلال النصف الأول من العام.

كما يشهد هذا الموسم تنظيم 12 فعالية تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، من بينها معرض IAAPA الشرق الأوسط، والمؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، ومعرض M&I أبوظبي، وألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ومؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، ومعرض IBS مينا 2026، وغيرها من الفعاليات، بما يعكس الدور المحوري لمجموعة أدنيك كمركز رائد وشريك استراتيجي لاستضافة كبرى التجمعات في المنطقة.

وتنطلق أجندة العام مع معرض «عطايا» خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير، والذي يسلط الضوء على أزياء ومجوهرات المرأة دعماً للأعمال الخيرية.

أسبوع الاستدامة

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يُقام من 11 إلى 15 يناير، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي أكثر من 50 ألف مشارك منهم رؤساء دول، وروّاد الاستدامة في العالم و450 عارضاً، و300 متحدث، بهدف ربط قادة القطاعات وصناع السياسات وتسريع الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي.

كما يحتضن المركز عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع، من بينها القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومنتدى ومركز «شباب من أجل الاستدامة».

كذلك تُقام مراسم جائزة زايد للاستدامة في 13 يناير، لتكريم الفائزين الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

وتُقام الدورة السابعة من معرضي يومكس وسيمتكس 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير، لعرض أحدث التقنيات في الأنظمة غير المأهولة للقطاعين المدني والدفاعي. وتنظم مجموعة أدنيك المعرضَين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، حيث يجمع الحدثان المبتكرين وصناع القرار والعارضين لاستعراض أحدث الابتكارات في المجالات البرية والبحرية والجوية وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، بما يسهم في تعزيز التعاون ونمو الأعمال وصناعة مستقبل التقنيات الذاتية.



معارض استهلاكية

وتحظى المعارض الاستهلاكية باهتمام خاص من خلال معرض «الثريا» خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير، والتي تركز على أحدث توجهات الموضة والمجوهرات وإكسسوارات المنازل، فيما يجمع معرض «عروس الخليج» خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير المصممين والفنانين والمصنعين مع جمهور يتطلع لاكتشاف أحدث صيحات الأعراس.

ومن 6 إلى 15 فبراير، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، في احتفالية رياضية تعزز مفاهيم الشمولية والمجتمع وأنماط الحياة الصحية.

كما يُقام «مهرجان أبوظبي للشعر 2026» خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير، احتفاءً بجماليات الشعر العربي، بمشاركة نخبة من الشعراء البارزين والمواهب الصاعدة ومحبي الشعر.

وخلال شهر رمضان المبارك، يعود «كابيتال مجلس» إلى كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، ليقدم وجهة راقية لتناول وجبتي الإفطار والسحور، إلى جانب استضافة عدد من فعاليات السحور والإفطار الخاصة للجهات الحكومية والشركات الخاصة، في أجواء رمضانية تجمع مجتمعي أبوظبي والعين.



الذكاء الاصطناعي

وتشهد أواخر مارس ومطلع أبريل عدداً من الفعاليات الكبرى، من بينها المؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي والقيادة المستقبلية في تحول الرعاية الصحية، ومعرض IAAPA الشرق الأوسط 2026 خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل، والذي يجمع مجتمع الترفيه والمعالم السياحية العالمي في أبوظبي.

كما يُقام معرض الورق والمناديل الورقية خلال الفترة ذاتها، مسلطاً الضوء على أحدث الابتكارات والاتجاهات في القطاع. ويجمع معرض «ماني إكسبو أبوظبي»، خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل المستثمرين والمتداولين ورواد التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لتعزيز التعاون واستشراف مستقبل القطاع المالي.

وللمرة الأولى في المنطقة العربية، يستضيف مركز أدنيك العين «مؤتمر تيرا العالمي» خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026، بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة الحفاظ على العمارة الطينية والتراث الأثري والمناظر الثقافية، إلى جانب العمارة الطينية المعاصرة، من خلال جلسات علمية وفعاليات مصاحبة وأنشطة متنوعة.

كما يُقام في أبريل القادم «مؤتمر ومعرض الإمارات للزراعة» الذي يشكل منصة استراتيجية تجمع المزارعين والمستثمرين والخبراء والجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، بهدف تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات في الزراعة المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة الشباب ونمو القطاع الزراعي في الدولة.

ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 11 إلى 20 أبريل، معززاً مكانته العالمية عبر برامج فكرية وضيوف بارزين وموضوعات متنوعة.

كما ينطلق معرض M&I أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، جامعاً نخبة قادة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ويُقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والألعاب (MEFCC) من 24 إلى 26 أبريل، فيما تستضيف أبوظبي المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل، تحت شعار «حماية الإنسان والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي».



اصنع في الإمارات

وتُقام الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، مواصلةً دعم الطموحات الصناعية للدولة. ومنذ انتقال الحدث إلى مركز أدنيك أبوظبي في 2025، وانضمام مجموعة أدنيك كمنظم، شهد المعرض نمواً لافتاً تمثل في زيادة عدد الزوار بمقدار 20 ضعفاً، والعارضين بـ16 ضعفاً، والمساحة بـ5 أضعاف، فيما تتطلع نسخة 2026 إلى تحقيق نجاحات أكبر والمساهمة في تنويع الاقتصاد المبني على المعرفة.

وينطلق «عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي» في 11 مايو 2026 بقمة عالمية تجمع قادة الذكاء الاصطناعي، تليها فعاليات المعرض في 12 و13 مايو، لاستعراض أحدث الابتكارات والإنجازات من كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات من قطاعات متعددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية. كما يشمل الحدث «وادي الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني»، الذي يجمع المبتكرين والمستثمرين والشركات الناشئة لمواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز قدرات الأمن والدفاع.

ويُقام معرض مؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر «إيسنار2026» خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، بالتزامن مع معرض «إنترالوجيستيكس أبوظبي»، حيث يجتمع مسؤولو الأمن وسلاسل الإمداد ومزودو الحلول اللوجستية المبتكرة.

ويُختتم النصف الأول من العام بفعالية «صيف أبوظبي الرياضي» في شهر يونيو، باعتبارها أكبر فعالية رياضية داخلية من نوعها في المنطقة، لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال فصل الصيف.



وجهة عالمية

ومن خلال هذه الأجندة المتنوعة والديناميكية، تواصل مجموعة أدنيك ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الكبرى والابتكار والتبادل الثقافي، مؤكدة التزامها بالتميز والاستدامة، بما يضمن تقديم قيمة مضافة للمشاركين والشركاء والمجتمع.