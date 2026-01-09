«غرينبيس الشرق الأوسط» تشارك في حوارات قمة طاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوارات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تعقد خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري في أبوظبي، بمشاركة أهم القادة العالميين والمبتكرين وصنَّاع السياسات، حيث تُسهم في سلسلة من النقاشات المهمة.

ويُقدم ممثلو المنظمة المشاركون في برنامج القمة، مجموعة من التحليلات حول دور القرارات الأساسية، بدءاً من تصميم المنتج واستخدام الأراضي ووصولاً إلى توجيه رؤوس الأموال، في التأثير على الانبعاثات وكفاءة الموارد والمرونة على المدى الطويل.

كما تتمحور مشاركة المنظمة حول المنهجيات العملية للحد من النفايات من المصدر، وتفعيل نماذج استخدام الأراضي في أنظمة الزراعة الشمسية لتحقيق أمن الطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن حشد التمويل الإسلامي للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتنظم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن أجندة القمة، سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى لطرح مجموعة من الرؤى القائمة على الأدلة حول بعضٍ من أكثر القضايا إلحاحاً.

وتُشارك المنظمة في جلسة بعنوان «تصميم بلا نفايات: تغيير عقلية الاستهلاك والتخلص».

كما تستضيف غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جلسة تتناول إمكانات أنظمة الزراعة الشمسية باعتبارها حلّاً لتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستضيف المنظمة، في اليوم الثالث من القمة، جلسة تحت عنوان «سؤال الـ400 مليار دولار أميركي: حيث يتلاقى التمويل الإسلامي والطاقة المتجددة».

وقالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القمة العالمية لطاقة المستقبل توفّر منصة هامة لمناقشة وجهات النظر المتنوعة، مشيرة إلى أنه في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الطاقة في المنطقة، يجب ألا يقتصر التركيز على قدرات المشاريع وحجمها، بل لا بد أن يشمل أيضاً دراسة دور خيارات التصميم واستخدام الأراضي وأطر التمويل في رسم ملامح النتائج على المدى البعيد.