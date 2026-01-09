الإمارات تستضيف ورشة لمجموعة عمل أوروبا والشرق الأوسط التابعة لـ«فاتف»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دولة الإمارات، من خلال الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورشة عمل لمجموعة العمل المشتركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والتابعة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، التي استمرت 5 أيام، واختتمت أمس في أبوظبي.

وجمعت الورشة خبراء وممثلين دوليين مشاركين في أعمال فريق العمل المالي المعني بمراجعة التعاون الدولي «FATF ICRG»، وهو الفريق المعني بتحديد الدول التي لديها قصور في أنظمتها استراتيجية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وشاركت 7 وفود وطنية في الورشة واجتماعاتها، حيث تلقت الدعم اللازم لخطط عملها المحددة زمنياً والمصممة، وفق احتياجات كل دولة.

وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، إن ورشة عمل مجموعة أوروبا-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أتاحت منصة تقنية متقدمة ومتوافقة مع إطار النتائج الفورية لفريق العمل المالي، وبصفتها رئيساً لـ «المينافاتف»، حرصت دولة الإمارات على دعم عملية «ICRG» متسقة وعالية الجودة، وتساعد الدول على تحويل خطط العمل إلى تحسينات ملموسة وفعالة، وقائمة على التزام سياسي قوي، ومشاركة فنية مستمرة.