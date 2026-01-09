السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

كوريا تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال نوفمبر 2025

حاويات في ميناء غوانغيانغ بكوريا (أرشيفية)
10 يناير 2026 00:59

سيؤول (وام)

سجلت جمهورية كوريا، أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق في نوفمبر 2025 مدعوماً بقوة الصادرات، وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي أمس.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 12.24 مليار دولار خلال نوفمبر، بزيادة حادة عن 6.81 مليار دولار خلال الشهر السابق له وفقاً للبيانات.
ويعد هذا أكبر مبلغ على الإطلاق لأي شهور نوفمبر منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة خلال عام 1980.
وسجلت البلاد فائضاً في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.
وخلال أول 11 شهراً من العام الماضي، بلغ الفائض التراكمي 101.82 مليار دولار مقارنة مع 86.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 وهو ما يمثل أكبر مبلغ تم تسجيله على الإطلاق للفترة المذكورة. وحقق حساب السلع فائضاً قدره 13.31 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة مع 7.82 مليار دولار خلال الشهر السابق له، وارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 60.11 مليار دولار بفضل الصادرات القوية في أشباه الموصلات والسيارات.
وانخفضت الواردات بنسبة 0.7% إلى 46.8 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة مع 47.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024.

