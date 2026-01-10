جمهورية الدومينيكان تستقبل 11.6 مليون سائح خلال 2025

أعلنت وزارة السياحة بجمهورية الدومينيكان، أن البلاد استقبلت خلال عام 2025 رقماً قياسياً بلغ 11.68 مليون سائح.وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يُمثّل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بسنة 2024، و13.3% مقارنة بعام 2023.

وقال وزير السياحة الدومينيكاني، ديفيد كولادو، إن بلاده استقبلت خلال شهر ديسمبر 1.39 مليون سائح، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2024، مضيفاً أن السيّاح الوافدين ينحدرون أساساً من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وكولومبيا.

وسجلت فنادق البلاد معدل إشغال متوسطاً بلغ 71% طيلة 2025.

وكانت جمهورية الدومينيكان، وهي دولة في أميركا الشمالية في جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي، استقبلت خلال 2024، ما مجموعه 11.19 مليون سائح.