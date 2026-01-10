الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تنال جائزة آسيا للطاقة 2025

«كهرباء ومياه دبي» تنال جائزة آسيا للطاقة 2025
10 يناير 2026 18:06

 

دبي (الاتحاد)
 فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات» ضمن «جوائز آسيا للطاقة 2025»، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة، وذلك عن منصة «دراسات» الرقمية التي طورتها الهيئة داخلياً.
وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

أخبار ذات صلة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
  • «كهرباء ومياه دبي» تنال جائزة آسيا للطاقة 2025
    «كهرباء ومياه دبي» تنال جائزة آسيا للطاقة 2025

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن منصة «دراسات» تعكس قدرة كوادر الهيئة على تطوير حلول رقمية متقدمة بمعايير عالمية، وتحويل البيانات التشغيلية إلى أدوات تحليلية دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتُحدث أثراً ملموساً في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة الخدمات.
وأضاف أن المنصة أسهمت في أتمتة 95% من عملية إعداد التقارير الشهرية، حيث يتم من خلالها إصدار تقارير الأحمال القصوى لأكثر من 4500 حلقة شبكات جهد متوسط ونحو 10000 مغذٍ كهربائي بحلول ثاني يوم عمل من كل شهر، أي قبل الموعد السابق بثمانية أيام، ما يمثل نقلة نوعية في سرعة ودقة إعداد التقارير التشغيلية.
وأشار إلى أن «دراسات» حققت وفورات مالية بلغت 3.5 مليون درهم مقارنة بالحلول المؤتمتة الخارجية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية السنوية بمقدار 1.1 مليون درهم، وإلغاء 95% من الأعمال اليدوية، ما أسهم في توفير 254 ساعة عمل شهرياً، ووحّدت منظومة التقارير التشغيلية عبر استبدال جداول البيانات المتفرقة بنظام مركزي متكامل، ما أسهم في تحسين الوصول إلى البيانات لأكثر من 90 مستخدماً داخل الهيئة.
وتتميز المنصة بقدرات تحليلية متقدمة تشمل تحليل الأحمال كل 30 دقيقة، والتحليل الآلي لحلقات الشبكة، واكتشاف الارتفاعات غير الطبيعية في الأحمال، وتقدم رؤى تحليلية لا تتوافر في الأنظمة التجارية. كما حصلت الخوارزميات المطوّرة ضمن المنصة على حقوق ملكية فكرية من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

آخر الأخبار
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
الرياضة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
اليوم 21:01
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©