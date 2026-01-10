الصادرات الألمانية تتراجع بنسبة 2.5% في نوفمبر الماضي



تراجعت الصادرات الألمانية في شهر نوفمبر 2025، في حين ارتفعت الواردات، ليسجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 13.1 مليار يورو.وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان، أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2025، بعد التعديل الموسمي والتقويمي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8% خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن الصادرات سجلت كذلك تراجعاً سنوياً بنسبة 0.8% مقارنة بنوفمبر 2024، في حين زادت الواردات على أساس سنوي بنسبة 5.4%.

وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة الصادرات الألمانية في نوفمبر 2025 نحو 128.1 مليار يورو، مقابل واردات بقيمة 115.1 مليار يورو، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 13.1 مليار يورو.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بلغت 55.1 مليار يورو، في حين بلغت الواردات من هذه الدول 56.3 مليار يورو، موضحاً أن الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.3% خلال الفترة نفسها بعد التعديل الموسمي والتقويمي.