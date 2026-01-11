الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» توسّع شبكة علاقاتها المحلية والدولية

«غرفة عجمان» توسّع شبكة علاقاتها المحلية والدولية
11 يناير 2026 18:17

 

عجمان (الاتحاد)
وقّعت غرفة عجمان 33 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وخاصة، منها 21 اتفاقية استراتيجية و12 اتفاقية تشغيلية، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات المؤسسية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة.

أخبار ذات صلة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الخارجية في الغرفة، أن غرفة عجمان تحرص على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك ضمن خطتها للعام 2026 مع الجهات المحلية والدولية، بما يعزّز تكامل الأدوار ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية عجمان 2030.
وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير وتحديث منصات تعاون وشراكات مبتكرة بين أعضائها من منشآت القطاع الخاص لتعزيز التعاون وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الموارد والخدمات.

آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©