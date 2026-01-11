«غرفة عجمان» توسّع شبكة علاقاتها المحلية والدولية

عجمان (الاتحاد)

وقّعت غرفة عجمان 33 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وخاصة، منها 21 اتفاقية استراتيجية و12 اتفاقية تشغيلية، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات المؤسسية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة.

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الخارجية في الغرفة، أن غرفة عجمان تحرص على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك ضمن خطتها للعام 2026 مع الجهات المحلية والدولية، بما يعزّز تكامل الأدوار ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية عجمان 2030.

وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير وتحديث منصات تعاون وشراكات مبتكرة بين أعضائها من منشآت القطاع الخاص لتعزيز التعاون وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الموارد والخدمات.