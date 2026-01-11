الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ستيل فاب 2026» ينطلق غداً في «إكسبو الشارقة»

«ستيل فاب 2026» ينطلق غداً في «إكسبو الشارقة»
11 يناير 2026 18:19

 

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة غداً، فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2026»، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري، ويجمع المعرض، أكثر من 350 عارضاً من 35 دولة يمثلون نُخبة من كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية.
ويشهد الحدث الذي يستقطب أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات المحلية والعالمية، عرضاً لأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب، والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم، وفي مقدمتها الإمارات، وألمانيا، المملكة المتحدة، والصين، وتركيا، والهند، وتايوان، وتايلاند، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.
ويستعرض المعرض الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، وأحدث التجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، أكثر من 7 آلاف زائر من المتخصصين والمهنيين ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى كبار المنتجين العالميين للحديد والصلب من مختلف الدول الرائدة في هذا المجال، وممثلي شركات محلية وإقليمية لها حضور بارز في ابتكار الحلول المتطورة للصناعات المعدنية.
كما سيشهد المعرض إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة «أفضل لحام» التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة «ESAB» ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض.
ويحظى معرض «ستيل فاب 2026» بأجندة حافلة ترتقي بقطاع صناعة الحديد والصلب نحو آفاق واعدة، حيث سيتسنى للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، والخبراء والمتخصصين الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي وأحدث مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.

آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©