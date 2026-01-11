الرمحي: «مصدر» شريك موثوق بقطاع الطاقة العالمي

أبوظبي (وام)

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تستضيف هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في عام 2008، ونجحت على مدى عقدين في ترسيخ ريادتها ودورها شريكاً موثوقاً ومساهماً رئيسياً في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

وأضاف الرمحي، على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي انطلقت في أبوظبي أمس، أن شركة «مصدر» تعد اليوم واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة المتخصصة والأسرع نمواً في العالم بمحفظة مشاريع واسعة تمتد إلى أكثر من 40 دولة، مشيراً إلى أن الشركة قطعت حتى الآن أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن عام 2025 شكل عاماً استثنائياً لشركة «مصدر»، حيث بلغت قيمة استثماراتها القائمة أو الملتزم بها خلال العام وحده نحو 15 مليار دولار شملت أصولاً ومشاريع جديدة.