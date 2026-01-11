الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الرمحي: «مصدر» شريك موثوق بقطاع الطاقة العالمي

محمد جميل الرمحي
12 يناير 2026 00:59

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
الإمارات تعزّز البيئة الحضرية الداعمة للأسرة

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تستضيف هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في عام 2008، ونجحت على مدى عقدين في ترسيخ ريادتها ودورها شريكاً موثوقاً ومساهماً رئيسياً في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
وأضاف الرمحي، على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي انطلقت في أبوظبي أمس، أن شركة «مصدر» تعد اليوم واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة المتخصصة والأسرع نمواً في العالم بمحفظة مشاريع واسعة تمتد إلى أكثر من 40 دولة، مشيراً إلى أن الشركة قطعت حتى الآن أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن عام 2025 شكل عاماً استثنائياً لشركة «مصدر»، حيث بلغت قيمة استثماراتها القائمة أو الملتزم بها خلال العام وحده نحو 15 مليار دولار شملت أصولاً ومشاريع جديدة.

محمد الرمحي
محمد جميل الرمحي
الإمارات
أسبوع أبوظبي للاستدامة
أبوظبي
مصدر
شركة مصدر
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة النظيفة
قطاع الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
الطاقة النظيفة
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©