الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سعر الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى

سبائك من الذهب والفضة
12 يناير 2026 08:46

تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة "الأوقية" للمرة الأولى، اليوم "الاثنين"، وقفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01.27 بتوقيت جرينتش، ‌وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2% إلى 4591.10 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

 

وزاد البلاتين في المعاملات ‌الفورية 2.9% إلى 2338.54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار ⁠في 29 ديسمبر الماضي.كما ارتفع البلاديوم 4.2% إلى 1892.18 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
أسعار الذهب
