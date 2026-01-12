الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأسهم القيادية تعزّز صعود مؤشر دبي.. و«أبوظبي» يترقّب محفّزات الصعود

الأسهم القيادية تعزّز صعود مؤشر دبي.. و«أبوظبي» يترقّب محفّزات الصعود
12 يناير 2026 16:13

حسام عبدالنبي (أبوظبي) تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم، ليتحول مؤشر سوق دبي المالي إلى اللون الأخضر في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل هامشي مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.88 نقطة فقط.
وفي الوقت الذي عزّزت فيه الأسهم الصغيرة القيمة والأسهم القيادية من أداء سوق دبي المالي، تباين أداء الأسهم النشطة في سوق العاصمة، ما يعكس حالة ترقب لمحفزات لمواصلة الصعود بعد ارتفاعات جيدة في الأيام السابقة.
سوق أبوظبي
وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي انخفاضاً لا يذكر بمقدار 1.88 نقطة وبنسبة 0.01% عند مستوى 10007.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.002 مليار درهم، شملت ما يزيد على 220.49 مليون سهم عبر 17024 صفقة. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 179.1 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 96.74 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 94.62 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 52.95 مليون سهم، وتلاه سهم «لولو للتجزئة القابضة بتداول 19.28 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 10.5 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الفاظبي القابضة» بنسبة 0.316% ليغلق عند 9.53 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.67% إلى 20.96 درهم، و«أمريكانا للمطاعم» بنسبة 2.47% إلى 1.66 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى مثل «أدنوك للغاز» بنسبة 1.17% إلى 0.872 درهم، و«الدار» بنسبة 0.55% إلى 8.97 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.89% إلى 1.11 درهم، «أدنوك للإمداد بنسبة 0.71% إلى 5.56 درهم.

أخبار ذات صلة
8.73 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع
أداء إيجابي لأسواق الأسهم وسط عمليات بيع محدودة لجني الأرباح

سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 42.37 نقطة وبنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 6268.31 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 561.63 مليون درهم، بعد التعامل على 225.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12569 صفقة. وهيمّنت الأسهم الصغيرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً وهي «اكتتاب القابضة» بنسبة 15% إلى 0.506 درهم، و«الأسمنت الوطنية» بنسبة 14.94% إلى 5 دراهم، و«المال كابيتال ريت» بنسبة 11.11% إلى 1.1 درهم، وأيضاً «الفردوس القابضة» بنسبة 8.41% إلى 0.348 درهم، وسهم «الإثمار القابضة» بنسبة 8.16% إلى 0.265 درهم. كما سجلت أسهم نشطة ارتفاعات جيدة وأهمها «إعمار للتطوير» بنسبة 1.54% إلى 16.4 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.38% إلى 14.6 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.36% إلى 29.75 درهم، فيما ارتفع سهم «طلبات» بنسبة 1.92% إلى 0.955 درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسهم
الأسهم المحلية
الأسواق المالية المحلية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©