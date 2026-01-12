الأسهم القيادية تعزّز صعود مؤشر دبي.. و«أبوظبي» يترقّب محفّزات الصعود

حسام عبدالنبي (أبوظبي) تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم، ليتحول مؤشر سوق دبي المالي إلى اللون الأخضر في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل هامشي مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.88 نقطة فقط.

وفي الوقت الذي عزّزت فيه الأسهم الصغيرة القيمة والأسهم القيادية من أداء سوق دبي المالي، تباين أداء الأسهم النشطة في سوق العاصمة، ما يعكس حالة ترقب لمحفزات لمواصلة الصعود بعد ارتفاعات جيدة في الأيام السابقة.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي انخفاضاً لا يذكر بمقدار 1.88 نقطة وبنسبة 0.01% عند مستوى 10007.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.002 مليار درهم، شملت ما يزيد على 220.49 مليون سهم عبر 17024 صفقة. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 179.1 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 96.74 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 94.62 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 52.95 مليون سهم، وتلاه سهم «لولو للتجزئة القابضة بتداول 19.28 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 10.5 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الفاظبي القابضة» بنسبة 0.316% ليغلق عند 9.53 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.67% إلى 20.96 درهم، و«أمريكانا للمطاعم» بنسبة 2.47% إلى 1.66 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى مثل «أدنوك للغاز» بنسبة 1.17% إلى 0.872 درهم، و«الدار» بنسبة 0.55% إلى 8.97 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.89% إلى 1.11 درهم، «أدنوك للإمداد بنسبة 0.71% إلى 5.56 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 42.37 نقطة وبنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 6268.31 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 561.63 مليون درهم، بعد التعامل على 225.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12569 صفقة. وهيمّنت الأسهم الصغيرة على قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً وهي «اكتتاب القابضة» بنسبة 15% إلى 0.506 درهم، و«الأسمنت الوطنية» بنسبة 14.94% إلى 5 دراهم، و«المال كابيتال ريت» بنسبة 11.11% إلى 1.1 درهم، وأيضاً «الفردوس القابضة» بنسبة 8.41% إلى 0.348 درهم، وسهم «الإثمار القابضة» بنسبة 8.16% إلى 0.265 درهم. كما سجلت أسهم نشطة ارتفاعات جيدة وأهمها «إعمار للتطوير» بنسبة 1.54% إلى 16.4 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.38% إلى 14.6 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.36% إلى 29.75 درهم، فيما ارتفع سهم «طلبات» بنسبة 1.92% إلى 0.955 درهم.