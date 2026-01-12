بيوت: زخم متزايد في الطلب على العقارات بالشارقة وعجمان



دبي (الاتحاد) شهد القطاع العقاري في كل من الشارقة وعجمان زخماً قوياً في الطلب، خلال عام 2025، مدفوعاً بتوافر وحدات بأسعار أكثر تنافسية، ومساحات سكنية أكبر، وتحسن مستمر في البنية التحتية ومرافق أسلوب الحياة، وفقاً لبيانات منصة بيوت العقارية.

وتُظهر البيانات أنه رغم اعتماد بعض المناطق على أنظمة تملك مقيدة تستهدف بشكل رئيسي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الجمع بين الارتفاع التدريجي للأسعار، واستقرار عوائد الإيجار، وإطلاق مشاريع جديدة، يعزز من جاذبية هذه الإمارات وجهات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.

وأشارت المنصة في تقرير لها أن سوق العقارات السكنية في الشارقة واصل الاستفادة من الطلب المتزايد على المجتمعات العائلية التي توفر مساحات أوسع، وروابط مجتمعية جيدة، ومرافق متكاملة بأسعار تنافسية. وأظهرت بيانات بيوت لعام 2025 مؤشرات واضحة على نمو القيمة الرأسمالية في أبرز مناطق الفلل والشقق. اتجاهات المبيعات سجلت أسعار الفلل نمواً ملحوظاً في عدد من المناطق الرئيسية، حيث ارتفعت الأسعار في الشارقة بنسب تراوحت بين 14% إلى 20% ما يعكس استمرار الطلب على العقارات الواسعة، فيما شهدت الشقق اتجاهاً مماثلاً، حيث ارتفع سعر المتر المربع بنسب تراوحت بين 9 إلى 20%.

وأوضح التقرير أنه على صعيد الطلب الإيجاري أشار التقرير إلى محافظة النشاط الإيجاري في الشارقة على زخمه طوال العام، مدعوماً بالنمو السكاني وارتفاع الطلب على المناطق المنخفضة، فيما وفرت الشارقة عوائد على صعيد الاستثمار عوائد إيجارية مستقرة، إذ تجاوزت عوائد الشقق 7% ، ما يعزز من مكانة الإمارة لدى المستثمرين الباحثين عن دخل منتظم ومستقر.

وعكس قطاع العقارات تحت الإنشاء في الشارقة اهتماماً متزايداً من المستثمرين، حيث استقطبت مشاريع الفلل، مثل مسار في مدينة تلال وحيان في البراشي المشترين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد. كما حظيت مشاريع الشقق، مثل الممشى في المويلح وجزيرة مريم في الخان باهتمام ملحوظ، ما يعكس الثقة باستدامة الطلب على المجتمعات المخططة بعناية.

عقارات عجمان

وفي عجمان، أكد التقرير مواصلة الإمارة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها سوقاً عقارية يعتمد على القيمة، مستقطبة المشترين والمستأجرين الباحثين عن أسعار دخول مناسبة، ومساحات سكنية أوسع، إلى جانب عوائد إيجارية مناسبة.وشهدت أسعار الفلل نمواً واسع النطاق، حيث تصدرت منطقة الروضة قائمة المناطق الأعلى نمواً مع ارتفاع سعر المتر المربع بأكثر من 24%. وسجلت مناطق الزاهية والياسمين والحليو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما يعكس تزايد الطلب على مجتمعات الفلل ذات التملك الحر والأسعار التنافسية.

وفي قطاع الشقق، سجل وسط عجمان ارتفاعاً لافتاً بنسبة 32%، بينما ارتفعت الأسعار في كورنيش عجمان والنعيمية بنسبة 16% و10% على التوالي. ورغم هذا النمو، لا تزال متوسط أسعار الشقق في عجمان من بين الأكثر ملاءمة للميزانية على مستوى الدولة، ما يعزز جاذبيتها للمشترين لأول مرة والمستثمرين على حد سواء. الطلب الإيجاري

ارتفع الطلب على الإيجارات في عجمان بدعم من النمو السكاني المستمر وتوجه المستأجرين نحو الخيارات السكنية ذات التكلفة المناسبة. وسجلت إيجارات الشقق زيادات في معظم المناطق النشطة.وتميزت عجمان بعوائد إيجارية قوية، حيث تجاوزت عوائد الشقق 7%. كما حققت استثمارات الفلل أداء جيداً بعوائد تجاوزت 6%، ما يجعل الإمارة من أبرز الأسواق للباحثين عن عوائد مرتفعة.

وأظهر قطاع المشاريع تحت الإنشاء في عجمان ثقة متنامية من المطورين والمستثمرين، حيث استقطبت مشاريع الشقق اهتمام المشترين بأسعارها التنافسية، فيما تشير مشاريع الفلل إلى استمرار توسع المعروض السكني عالي الجودة.

وتظهر تحليلات بيوت أن الشارقة وعجمان تستفيدان بشكل متزايد من تحول أولويات المشترين والمستأجرين نحو المساحات الأكبر والأسعار المعقولة والقيمة طويلة الأمد. ومع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية، إلى جانب العوائد الإيجارية الجاذبة وإطلاق مشاريع جديدة، تواصل بقية إمارات الدولة تعزيز مكانتها وجهة رئيسية ضمن المشهد العقاري الأوسع في دولة الإمارات.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس النمو المتواصل الذي تشهده كل من إمارتي الشارقة وعجمان تحولاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين نحو قرارات استثمارية قائمة على تحقيق القيمة في السوق العقارية. وتوفر الإمارتان باقة واسعة من الخيارات السكنية التي تلبي احتياجات المشترين والمستأجرين من ذوي الميزانيات المدروسة، في الوقت الذي تعكس فيه مؤشرات الأسعار المستقرة والعوائد الإيجارية القوية متانة الأسس الاستثمارية، لا سيما ضمن مجتمعات الفلل الراسخة ومناطق الشقق السكنية ذات الارتباط الجيد بشبكات البنية التحتية. ومع استمرار نمو الطلب بالتزامن مع دخول معروض جديد إلى السوق، تبرز الإمارات الشمالية بشكل متزايد كعنصر محوري وأساسي ضمن المشهد العقاري لدولة الإمارات العربية المتحدة».