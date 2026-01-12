انطلاق الدورة الـ21 لمعرض «ستيل فاب 2026» في إكسبو الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة اليوم فعاليات الدورة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2026»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» ويستمر حتى 15 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية و350 عارضاً من 35 دولة، على مساحة 25 ألف متر مربع، يعرضون أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية المستخدمة في تشكيل الفولاذ والصناعات المعدنية.

وتجوّل الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أروقة المعرض والتقى عدداً من العارضين وممثلي الشركات المحلية والدولية المشاركة، واطّلع على عروضٍ تفصيلية حول منتجاتهم والتقنيات الحديثة المعتمدة في قطاع الحديد والصلب. كما اطّلع على مجموعة من أبرز الابتكارات في صناعة المعادن، والتطورات التكنولوجية المتقدمة، وأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب، والتي تقدّمها الدول الرائدة في هذا المجال، عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنِّعة في العالم، وفي مقدمتها دولة الإمارات، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وتركيا، والهند، وتايوان، وتايلاند، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي خلال الجولة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع صناعة الحديد والصلب.

وثمّن الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي عقب جولته في المعرض جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة في تطوير الحدث، الذي يتبوأ موقعاً متقدماً على خريطة المعارض العالمية المتخصصة، مشيراً إلى أن الشارقة رسّخت مكانتها وجهةً رائدة لاستضافة المعارض المتخصّصة ذات الثقل الدولي، وأشاد بقدرة مركز إكسبو الشارقة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في قطاع الحديد والصلب.

وأوضح أن المعرض يشكّل منصة استراتيجية تفتح أمام العارضين آفاقاً واسعة للتوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوّهاً إلى أن المعرض يتيح للمصنّعين المحليين في الدولة عموماً، وفي الشارقة التي تحتضن واحداً من أكثر القطاعات الصناعية استدامة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الخبرات والتقنيات، بما يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويدعم مسيرة تمكينها.

من جانبه، أكد عبد الله سلطان العويس أن الصناعات المعدنية تحتل موقعاً محورياً في منظومة الاقتصاد الوطني، كونها تمثل العمود الفقري، الذي تقوم عليه سلاسل الإمداد في قطاعات البناء والتشييد والصناعات التحويلية والطاقة، مشيراً إلى أن المعرض حدث سنوي بارز في القطاع الصناعي، ومنصة استراتيجية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتتشكّل من خلالها شراكات تجارية تمتد إلى ما بعد أيام المعرض، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في أعداد العارضين والزوّار يعكس الثقة المتزايدة بمكانة الإمارات بوصفها مركزاً صناعياً إقليمياً.

بدوره أشار سيف محمد المدفع إلى أهمية المعرض، الذي يشكّل منصة مثالية للمصانع والشركات العاملة في تشكيل المعادن لعقد الصفقات وتبادل الخبرات، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين، ويتيح للمشاركين ربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية، ما يعزّز فرص نموهم وتوسيع نطاق أعمالهم محلياً وإقليمياً، ويدعم التوجهات الوطنية لترسيخ الاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات، ويعزّز مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد للأعمال الصناعية والمعارض المتخصّصة.

ويستقطب «ستيل فاب» نخبة من كبرى الشركات العالمية المتخصّصة في تقنيات القطع والتشكيل واللحام، إلى جانب مصنّعين إقليميين يعرضون منتجاتهم المبتكرة ما يتيح للزوّار استكشاف تشكيلة شاملة من الآلات والمعدات المتقدمة وأحدث التجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة، ومخصّصة لقطع المعادن، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الحدث عروضاً حية تُمكّن الحضور من معاينة أداء هذه التقنيات على أرض الواقع، فيما تتواصل مسابقة اللحام السنوية التي تستقطب نخبة من المهنيين للتنافس في مهارات التصنيع الدقيق.

ويشهد معرض «ستيل فاب 2026» عقد العديد من الاجتماعات الثنائية والجلسات والندوات الحوارية، التي يقدمها كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية والخبراء والمتخصصون، الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع، بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي، وأحدث مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.