«أبوظبي الأول» يبرم شراكة مع «تي رو برايس» لتعزيز حلول الاستثمار في «دول التعاون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، إبرام شراكة استراتيجية، مع «تي. رو برايس - T. Rowe Price» العالمية المتخصصة في إدارة الأصول.

وستتولى «تي. رو برايس»، بموجب هذه الشراكة، دور الشريك الاستثماري لبنك أبوظبي الأول، إذ ستوفر حلولاً استثمارية متنوعة، تشمل الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات البديلة، واستراتيجيات الأصول المتعددة، وستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء البنك، وتعزيز قدراته في مجال إدارة الاستثمارات.

ويهدف الطرفان، عبر توحيد خبراتهما وإمكاناتهما الاستثمارية، إلى تقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والمؤسسات. وتسهم هذه الجهود في تحسين نتائج المستثمرين، ودعم التطور المستمر لقطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الاستثمار العالمية.

ويعكس هذا التعاون الطموح المشترك، لتقديم حلول استثمارية عالية القيمة، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بالاستفادة من عقود طويلة من الخبرة الاستثمارية، والقدرات المؤسسية الراسخة لدى الجانبين. كما تؤكد التزام «تي. رو برايس» تجاه المنطقة، ودعمها للنمو المستدام في أسواق الشرق الأوسط الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع (تي. رو برايس) التزامنا المتواصل بتوسيع عمق وجودة الحلول الاستثمارية التي نقدمها لعملائنا، والارتقاء بجودتها، بما يواكب تطلعاتهم المتنامية، ومن خلال تعاوننا مع شركة عالمية تتمتع بمكانة مرموقة في إدارة الأصول، وتتقاطع معنا في الرؤية الاستراتيجية الطموحة، والحرص على التميز، نعزز قدراتنا الاستثمارية المتميزة عبر الشرائح الرئيسية للعملاء، ما يسهم في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، وشريكاً مالياً موثوقاً في مختلف أنحاء المنطقة».من جانبه، قال روب شاربس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة «تي. رو برايس»: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، لتقديم حلول استثمارية عالمية المستوى، تشمل الأسواق العامة والخاصة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا وتنويعها، عبر شراكات عالمية مبتكرة. ونتطلع إلى بناء مسار نمو مشترك مع بنك أبوظبي الأول، في المنطقة، والعمل معاً على تطوير حلول استثمارية جديدة للعملاء».

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام بنك أبوظبي الأول بمواصلة بناء تحالفات نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع حضوره في مجالي إدارة الثروات والاستثمار، ودعم النمو طويل الأجل، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم.