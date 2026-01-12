الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بالسعة المقعدية لرحلات الطيران في يناير الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتصدّر الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال شهر يناير الجاري، بواقع 8.3 مليون مقعد بنمو %6.8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية لشهر يناير الجاري، لتستحوذ الدولة على حصة %21 من إجمالي السعة المقعدية بالمنطقة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات المؤسسة، إجمالي 40 مليون مقعد خلال يناير الجاري بنمو %8.4.

وفيما يتعلق بمطارات المنطقة، يستمر مطار دبي الدولي في تحقيق الصدارة بالسعة المقعدية في يناير بواقع 5.5 مليون مقعد بنمو 3.8%، في وقت يُحقِّق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في يناير بواقع 1.7 مليون مقعد، مقارنة مع 1.55 مليون مقعد في يناير من العام الماضي بنمو 10%، ويأتي مطار الدوحة الدولي بعد مطار دبي الدولي بالسعة المقعدية في يناير بواقع 2.96 مليون مقعد، بنمو 6.4%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدَّة بواقع 2.9 مليون مقعد، بنمو 4.6%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.38 مليون مقعد.

وسجّل مطار الشارقة الدولي 917 ألف مقعد في يناير الجاري وبنمو ملحوظ بلغ 17.2%، ليحقق المرتبة الثامنة إقليمياً في إجمالي السعة المقعدية في يناير.

فيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدَّر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة، بواقع 3.4 مليون مقعد في يناير الجاري، بنمو 5 % مقارنة مع يناير 2025، فيما سجّلت «الاتحاد للطيران» أعلى نمو في السعة المقعدية، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة، بواقع 25%.

وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في جميع الأشهر خلال العام 2025، وفقاً لبيانات المؤسسة الشهرية، وتستمر في التصدر مع مطلع العام 2026.

ويستمر قطاع الطيران الإماراتي في الريادة والتألق، فالاستثمارات المستقبلية المخطط لها بقطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2045 من المتوقع أن تبلغ أكثر من تريليون درهم إضافي، بعد أن تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة حتى عام 2025 تريليون درهم ومن المتوقع نمو عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال 2025 ليتجاوز 155 مليون مسافر.

واستقبلت مطارات الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أكثر من 128 مليون مسافر، بحسب آخر نتائج الهيئة العامة للطيران المدني، ويدعم قطاع الطيران أكثر من 992 ألف وظيفة، ويسهم بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب بيانات IATA وأوكسفورد إيكونوميكس، وتحل الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الربط الجوي، وتُعد من الدول الأعلى في عدد اتفاقيات النقل الجوي الثنائية بواقع 189 اتفاقية.