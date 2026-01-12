جلسة وزارية ضمن اجتماعات «آيرينا»: الذكاء الاصطناعي السبيل لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة

أبوظبي (وام)

عقدت أمس جلسة وزارية ضمن الدورة الـ16 للاجتماعات العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الانتقال في مجال الطاقة»، بمشاركة وزراء وخبراء من جزر المالديف وإسبانيا والصين والاتحاد الأوروبي.

وقال معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جزر المالديف، خلال الجلسة التي تأتي ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات: إن تسريع الانتقال في مجال الطاقة يمثل تحدياً وفرصة كبيرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمكن أن يعززا موثوقية الشبكات ويسرعا الطاقة المتجددة ويؤمنا أنظمة الجزر، مع التركيز على حوكمة بيانات الشبكات المصغرة والتعاون الإقليمي.