الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
اقتصاد

جلسة وزارية ضمن اجتماعات «آيرينا»: الذكاء الاصطناعي السبيل لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة

جانب من الجلسة
13 يناير 2026 01:10

أبوظبي (وام)

عقدت أمس جلسة وزارية ضمن الدورة الـ16 للاجتماعات العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الانتقال في مجال الطاقة»، بمشاركة وزراء وخبراء من جزر المالديف وإسبانيا والصين والاتحاد الأوروبي.
وقال معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جزر المالديف، خلال الجلسة التي تأتي ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات: إن تسريع الانتقال في مجال الطاقة يمثل تحدياً وفرصة كبيرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمكن أن يعززا موثوقية الشبكات ويسرعا الطاقة المتجددة ويؤمنا أنظمة الجزر، مع التركيز على حوكمة بيانات الشبكات المصغرة والتعاون الإقليمي.

آيرينا
أبوظبي
الإمارات
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الذكاء الاصطناعي
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة النظيفة
قطاع الطاقة المتجددة
