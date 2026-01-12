«آيرينا»: الابتكار يفتح آفاقاً جديدة لأنظمة الطاقة العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن الابتكار المنهجي يمكن أن يحدث تحولاً في مستقبل أنظمة الطاقة.

وسلط التقرير الضوء على 40 ابتكاراً من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية إلى حلول تحديث الشبكات، من خلال التخطيط الأكثر ذكاء والحلول خارج الشبكة، فضلاً عن نماذج الأعمال الجديدة.

وكشف التقرير، الذي قُدم خلال الحوار الوزاري حول دور الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بعنوان «مشهد الابتكار من أجل التنمية المستدامة المدعومة بالطاقة المتجددة»، أن التحول يحدث عندما يتكامل الابتكار التكنولوجي مع الابتكار في السياسات والتنظيم وتصميم السوق وتشغيل الأنظمة ونماذج الأعمال. وخلص التقرير، إلى أن النهج المتكامل يمكن أن يوفر أنظمة طاقة مرنة، ويوسع نطاق الوصول إلى الطاقة، ويضمن القدرة على تحمل التكاليف، ويحقق الوعد الكامل للتحول المنشود في مجال الطاقة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: إن السؤال ليس ما إذا كان بإمكاننا تحويل نظام الطاقة، بل ما إذا كنا سنغتنم الفرصة للقيام بذلك بطريقة شاملة تعود بالفائدة على الجميع. لا يقتصر التحول في مجال الطاقة على توفر التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضاً الحلول التي تحقق العدالة الاجتماعية.