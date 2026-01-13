دوبيزل: نمو قياسي لسوق العقارات في أبوظبي خلال 2025





أبوظبي (الاتحاد) أنهى سوق العقارات في أبوظبي عام 2025 على أداء قوي، مع استمرار النمو السنوي المتواصل، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات حاجز 164 مليار درهم، بما يعكس مستوى الثقة المتزايد في السوق، وفقاً لتقرير منصة دوبيزل حول اتجاهات السوق ونموه خلال العام.

وأوضح التقرير أن النمو القوي في سوق العقارية في أبوظبي خلال العام 2025 جاء مدعوماً بإطلاق مشاريع تطويرية كبرى، إلى جانب الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز قطاع الإسكان وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن التوسع في تبنّي الحلول التكنولوجية ضمن المنظومة العقارية.

المبيعات الجاهزة

وأشار التقرير إلى استمرار قطاع العقارات الجاهزة في أبوظبي في تسجيل نمو، مدفوعاً بالنشاط القوي للمشترين في المجتمعات القائمة والجديدة، حيث أبدى المستثمرون اهتماماً ملحوظاً بالشقق الفاخرة في جزيرة ياس، وجزيرة السعديات وحدائق الراحة، مع تسجيل سعر المتر المربع في جزيرة ياس ارتفاعاً بنسبة 17.69%. وتصدّرت جزيرة الريم، مدينة مصدر وبني ياس قطاع الشقق المتوسطة، بينما حافظت الريف، الغدير والشامخة على شعبيتها ضمن الشقق المنخفضة، فيما حققت الريف أعلى زيادة في متوسط سعر المتر المربع للشقق بنسبة 12.67%.

أما الفلل الفاخرة، فقد جذبت مجتمعات جزيرة ياس، السعديات والجبيل اهتمام المستثمرين، بينما استقطبت جزيرة الريم، حدائق الراحة والشامخة المستثمرين الباحثين عن فلل متوسطة المستوى، وبرزت الريف بأعلى عائد استثماري للشقق بنسبة 9.35%، فيما سجّلت مدينة مصدر أعلى عائد للفلل بنسبة 8.98%. اتجاهات الإيجار

ووفقاً للتقرير، شهد سوق الإيجارات في أبوظبي نمواً مستمراً خلال 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب على الإيجارات في مختلف الأحياء، واستمرت حدائق الراحة، الكورنيش وجزيرة ياس في تصدر اختيارات المستأجرين للشقق الفاخرة، فيما تصدرت جزيرة الريم، المرور والخالدية سوق الشقق المتوسطة، فيما تتجه الأحياء مثل جزيرة ياس، السعديات والبطين للمستأجرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، حافظت مدينة شخبوط، السمحة وحدائق الراحة على تصدر الفلل المتوسطة، فيما سجلت مدينة خليفة أعلى طلب على الشقق والفلل المنخفضة.

العقارات تحت الإنشاء

استمر قطاع العقارات تحت الإنشاء في أبوظبي كمحرك رئيسي للنمو في 2025، مدعوماً بتوافر مشاريع جديدة تلبّي الطلب الاستثماري على فرص النمو طويلة الأجل. وتصدّر مشروع غاردينيا باي في جزيرة ياس سوق الشقق الفاخرة، تلاه منارات ليفنج في السعديات وياس باي في ياس. أما الشقق المتوسطة تحت الإنشاء، فقد تصدرت ريم هلز في الريم، تلتها رويال بارك في مدينة مصدر، فيما حظيت الشقق المنخفضة في ريمان ليفينج بالشامخة، غرناطة في مدينة زايد ونوايف بارك فيو في جزيرة الحديريات بأعلى الاهتمام.

أما الفلل الفاخرة تحت الإنشاء، فقد جذبت مشاريع مثل سعديات لاغونز في جزيرة السعديات، وياس بارك فيوز في ياس، وحدائق الجرف المستثمرين، فيما تصدرت ريم هلز، وبين في غنتوت، ورويال بارك في مدينة مصدر الفلل المتوسطة.

أما المشترون الباحثون عن خيارات معقولة، فقد أبدوا اهتماماً كبيراً بمشاريع مثل فيء الريمان 2 في الشامخة، وكاساريس في مدينة زايد ومجمع النسيم في جزيرة الحديريات.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل، ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سجّل سوق العقارات في إمارة أبوظبي أداءً قويًا خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات حاجز 164 مليار درهم. ويعكس هذا النمو مستوى الثقة المتزايد في السوق، مدعوماً بإطلاق مشاريع تطويرية كبرى، إلى جانب الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز قطاع الإسكان وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن التوسع في تبنّي الحلول التكنولوجية ضمن المنظومة العقارية».