«ويجو»: طلب قوي على حجوزات السفر الدولي إلى الإمارات خلال الموسم الشتوي





دبي (الاتحاد) كشفت منصة ويجو (Wego)، عن مؤشرات موسمية جديدة تُظهر ارتفاعاً في عمليات البحث لحجوزات الطيران والسفر إلى دولة الإمارات خلال موسم الشتاء، بنسبة تزيد على 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في ظل الأجواء المعتدلة، وتنوّع تجارب التسوّق، وخيارات الإقامة القصيرة داخل المدن.

وأظهرت بيانات البحث على ويجو أن المسافرين الدوليين والإقليميين من الأسواق الرئيسية يخططون بشكل متزايد لرحلات شتوية إلى دولة الإمارات، مع تسجيل نمو سنوي في عمليات البحث خلال موسم الشتاء الحالي.

وبحسب البيانات ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الجوية من الهند إلى الإمارات بنسبة 20% على أساس سنوي، تلتها مصر بنسبة 42.74%، كما سجلت عمليات البحث عن الرحلات الجوية من روسيا نمواً سنوياً بنسبة 27.35%، ومن جورجيا بنسبة 3.99%، في مؤشر على استمرار اهتمام أسواق أوراسيا بالسفر إلى دولة الإمارات، ما يشير إلى اتساع الطلب عبر أسواق متعددة.

وإلى جانب ذلك، تُظهر بيانات ويجو اتساع الاهتمام بالسفر عبر عدد من الأسواق الإقليمية، مع تسجيل البحرين نمواً بنسبة 47.20% على أساس سنوي في عمليات البحث عن الرحلات الجوية، إلى جانب سلطنة عُمان بنسبة 24.88%، ما يعكس توسّع نطاق الطلب على مستوى المنطقة. وتواصل دبي وأبوظبي تصدّرهما قائمة الوجهات الإماراتية الأكثر بحثاً على ويجو عالمياً، مستحوذين على 80% من إجمالي عمليات البحث المتجهة إلى دولة الإمارات.

وتشير مؤشرات الطلب إلى توجه متزايد نحو رحلات تلبّي تفضيلات السفر السريع والإقامات القصيرة. كما تشير بيانات ويجو إلى تغيّر في أنماط التخطيط للسفر، إذ يخطّط المسافرون الباحثون عن وجهات المدن الشتوية في دولة الإمارات لرحلاتهم قبل نحو 30 يوماً، مع تسجيل 22% من عمليات البحث خلال الأسبوع الذي يسبق موعد السفر. ويعكس ذلك مزيجاً من الحجوزات المخطط لها مسبقاً والحجوزات القريبة من موعد السفر خلال فترات الإقبال الشتوي.

ويُعد التسوّق من أبرز عوامل الطلب طوال الموسم، إذ تسهم الفعاليات التجارية، والعروض الموسمية، وبرامج الشتاء، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوّق، وفترات التخفيضات في نهاية العام، وفعاليات رأس السنة، في تشكيل أنماط السفر خلال فصل الشتاء.

كما يشكّل تركز مناطق التسوّق إلى جانب المطاعم وخيارات الترفيه والمناطق المطلة على الواجهة البحرية ميزة إضافية لرحلات الإقامة القصيرة. وسجّلت ويجو أكثر من مليوني عملية بحث عن الرحلات إلى دولة الإمارات خلال ذروة موسم العطلات الشتوية، الممتدة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت عمليات البحث عن الفنادق بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما سجّلت عمليات البحث عن الرحلات الجوية نمواً بنسبة 5%، مع تسجيل اهتمام مستمر بالسفر الترفيهي داخل المدن.

وبفضل الاتصال الدولي الواسع وتنوّع خيارات التسوّق في دبي وأبوظبي، إلى جانب بنية تحتية ضيافية متقدمة، يُتوقع أن تواصلا حضورهما كوجهتين بارزتين خلال موسم الشتاء، مع ما تقدمانه من مزيج متوازن من التسوّق، وتنوّع تجارب الطعام، والاسترخاء داخل المدن.