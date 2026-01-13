الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إس كيه إتش» تكمل عملية الاستحواذ على منتجع ذا كوف روتانا

«إس كيه إتش» تكمل عملية الاستحواذ على منتجع ذا كوف روتانا
13 يناير 2026 13:50



رأس الخيمة (الاتحاد) أعلن المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش»، المسجّل في مركز دبي المالي العالمي، عن إتمامه الناجح لعملية الاستحواذ على منتجع ذا كوف روتانا في إمارة رأس الخيمة من شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عقب استكمال جميع المتطلبات التعاقدية والمالية والتنظيمية ذات الصلة.

تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة Cove Holding Limited، التابعة لمكتب SKH العائلي والمسجلة بسوق أبوظبي العالمي.

وأفاد بيان صادر عن «إس كيه إتش» أن هذا الاستحواذ، يأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأجل، تهدف إلى تطوير محفظة «إس كيه إتش» الاستثمارية في قطاع الضيافة الفاخرة، وتعزيز القيمة التشغيلية للأصول السياحية المتميزة، بما ينسجم مع خطط إمارة رأس الخيمة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

ويُتوقع أن يشهد المنتجع خلال المرحلة المقبلة برنامج تطوير مدروساً، يركز على الارتقاء بتجربة الضيوف، وتحديث المرافق، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والضيافة الراقية، بما يتماشى مع تطلعات السياحة المستقبلية في رأس الخيمة.

وأوضح البيان أن شركة روتانا للفنادق ستستمر في إدارة وتشغيل المنتجع بموجب اتفاقية إدارة فندقية مجددة، بما يضمن استمرارية الأداء التشغيلي المتميز، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة، وتعزيز المكانة التنافسية للمنتجع في السوق الإقليمي والدولي.

وقال صقر كمال حسن مؤسّس ورئيس مجلس الإدارة - المكتب العائلي الخاص «إس كيه إتش»، «يمثّل إتمام هذا الاستحواذ محطة استراتيجية مهمة في مسيرة «إس كيه إتش» نحو بناء وتطوير أصول ضيافة عالية القيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد منتجع ذا كوف روتانا أحد الأصول المتميزة بما يتمتع به من موقع فريد وطابع استثنائي وإمكانات نمو واعدة».

فنادق رأس الخيمة
صفقة استحواذ
