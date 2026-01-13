«زوهو» تفتتح أول مركزي بيانات لها في أبوظبي ودبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة زوهو، العالمية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، عن افتتاح أول مركزي بيانات لها في دولة الإمارات، في كل من أبوظبي ودبي، بهدف تمكين الشركات من تخزين بياناتها محلياً، بما يُعزّز خصوصية البيانات ويدعم الأجندة الوطنية للأمن السيبراني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمار الشركة 100 مليون درهم في دولة الإمارات، حيث ستستضيف هذه المراكز أكثر من 100 حلّ من الحلول السحابية من العلامتين التجاريتين الرئيسيتين لشركة «زوهو لحلول الأعمال السحابية» و«مانيج إنجين» لإدارة تقنية المعلومات المؤسسية للشركات من مختلف الأحجام، إضافة إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال شايلش كومار ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو «إن دولة الإمارات تُعدّ إحدى أكبر أسواق المنطقة لكل من «مانيج إنجين» و«زوهو»، ولذا قررت الشركة افتتاح مراكز البيانات الخاص بها، حيث حصلت مراكز البيانات على شهادة معيار أمان مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية (CSP Security Standard Certificate) من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، ما يُؤهل شركة زوهو لتقديم خدماتها للجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب الشركات المحلية، مؤكداً أن مراكز البيانات تلك تتوافق مع عدد من المعايير والشهادات العالمية، بما يشمل ISO 27001 وISO 22301 وISO 27017، إضافة إلى شهادة CSA STAR المستوى الثاني لمراكز البيانات.

وأشار ديفي، إلى أن شركة «زوهو» حققت نمواً بنسبة 38.7% في دولة الإمارات خلال عام 2025، كما وسّعت شبكة شركائها بنسبة 29% خلال الفترة نفسها، إضافة إلى زيادة عدد موظفيها بنسبة 35% العام الماضي لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية، إلى جانب انتقالها إلى مكتب أكبر.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت زوهو 80 مليون درهم لدعم وتمكين أكثر من 7000 شركة في رحلة التحوّل الرقمي عبر شراكات متنوعة، من بينها شراكتها مع دائرة الابتكار والتكنولوجيا وهيئة دبي للثقافة، وكذلك شهدت الشركة في السنوات القليلة الماضية نمواً مطّرداً في قطاع المؤسسات والسوق الراقية في الدولة، حيث سجلت نمواً بنسبة 48% في عام 2025، مدفوعة بقدرات منصتها القوية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أسرع وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

وخلال السنوات الأخيرة، كان نمو «زوهو» في الإمارات قوياً بشكل خاص في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والقطاع الحكومي والعام، والتصنيع، مدفوعاً بالاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية، حيث ينمو الطلب على حلول العلامة التجارية السحابية بنسبة تقارب 35% في المنطقة. ويعكس هذا التوجه تحولاً أوسع نحو استراتيجيات قائمة على الحوسبة السحابية، إذ تُعطي المؤسسات أولوية أكبر لقابلية التوسع والمرونة وتسريع الابتكار.