الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«منتدى جلوبال ساوث يوتيليتيز» يناقش الاستثمار في دول الجنوب

«منتدى جلوبال ساوث يوتيليتيز» يناقش الاستثمار في دول الجنوب
13 يناير 2026 19:37


أبوظبي (الاتحاد)
تسلّط شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، والشريك الأساسي لدورة عام 2026 من أسبوع أبوظبي للاستدامة، الضوء على أولويات الاستثمار والتنفيذ التي ترسم مسار البنية التحتية للطاقة والمياه في الأسواق الناشئة، وذلك خلال «منتدى جلوبال ساوث يوتيليتيز»، الذي يُعقد اليوم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وسيُطلع علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في كلمته الافتتاحية، المشاركين على دور الشراكات في دفع التقدم بدول الجنوب، كما سيستعرض حزمة من الاستثمارات والاتفاقيات الجديدة التي تعتزم الشركة تنفيذها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتشمل مشاريع في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات والبنية التحتية.
ويشارك في النسخة الافتتاحية من المنتدى وزراء وصنّاع سياسات ومستثمرون من مختلف دول الجنوب، لمناقشة سبل تحفيز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، واستعراض نماذج تمويل مبتكرة، وضمانات سيادية، وهياكل تمويل مختلطة تهدف إلى توسيع نطاق المشاريع مع إدارة المخاطر.
وتتناول إحدى الجلسات، على المستوى الوزاري، كيفية تحويل الرؤى والسياسات الحكومية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، يعقبها نقاش حول توظيف التقنيات بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع، من مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات إلى الأنظمة خارج الشبكة، وتحلية المياه، وحلول الصرف الصحي في المناطق النائية.
كما تسلّط جلسات أخرى الضوء على تنامي دور الجهات الصناعية المستفيدة من الطاقة خارج الأطر التقليدية للمرافق، بجانب استعراض دراسات حالة من أفريقيا تبيّن العوامل التي تجعل المشاريع قابلة للاستثمار والتوسّع، وذات جدوى تجارية مستدامة.

