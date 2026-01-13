الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إي سيلز سولار» تستعرض حلول المتتبعات الشمسية في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

«إي سيلز سولار» تستعرض حلول المتتبعات الشمسية في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»
13 يناير 2026 19:55


 تستعرض شركة «إي سيلز سولار» خلال مشاركتها في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من حلولها المتخصصة في مجال متتبعات الطاقة الشمسية، التي تسهم في رفع كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التوجه نحو استخدام التقنيات النظيفة والمستدامة.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية

وأكد بيرني، رئيس قسم المبيعات في شركة إي سيلز سولار، أن هذه المشاركة تعد الثانية للشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بعد مشاركة أولى ناجحة في الدورة الماضية أسهمت في فتح آفاق واسعة للتعاون وبناء الشراكات، مشيدًا بالدعم الذي يوفره الحدث في تعزيز التواصل مع العملاء والشركاء.
وأوضح أن الشركة تركز على تطوير أنظمة متقدمة لتتبع حركة الشمس، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة لعملائها، مشيرًا إلى أن استخدام المتتبعات الشمسية يتيح زيادة كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بالأنظمة الثابتة.
وأضاف أن الشركة تقدم حلول المتتبع الشمسي أحادي المحور، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل الدعم الفني في مواقع المشاريع، وتدريب فرق التركيب، والإشراف على عمليات التنفيذ، بما يضمن التشغيل السلس والفعّال للأنظمة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل كمورد معتمد لعدد من الجهات والشركات، وتحرص على تقديم حلول متكاملة تجمع بين جودة المنتج وكفاءة خدمات ما بعد البيع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©